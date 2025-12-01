Tìm người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, sống có đạo đức

Em là cô gái tình cảm, vừa truyền thống vừa hiện đại, độc lập, sống chân thành và trân quý những giá trị của gia đình.

Thời gian gần đây em tự hỏi có phải đã quá muộn để tìm thấy anh, có phải ông tơ bà nguyệt đã quên nhân duyên của em? Rồi em đã vội tin trở lại, rằng chỉ là chúng mình chậm một chút thôi, nhất định anh vẫn ở đâu đó đang chuẩn bị bước về phía em. Em, cô gái 34 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền trung du Bắc Bộ, có hơn chục năm học tập và sinh sống tại Hà Nội. Em đọc thấy có câu này khá hay: "Em có thể tự lo liệu ở thành phố này, nhưng có lúc em nghĩ có thêm anh thật tốt". Em là cô gái khá độc lập, có sự chăm chỉ và cầu thị nên cũng luôn cố gắng trong học tập, công việc và cuộc sống. Hiện em làm văn phòng với thu nhập khá. Trước đây em cũng có nhiều tham vọng trong cuộc sống này, nhưng khi đã trải qua nhiều chặng đường của cuộc sống em càng biết được giá trị của sự đơn giản, bình yên nó thật đáng trân quý đến nhường nào. Mọi điều thật đẹp biết bao nếu như có anh cùng sẻ chia và đồng hành.



Em cao 164 cm, dáng vẻ cân đối, khỏe mạnh, khá chỉn chu. Tính cách em khá hướng nội, hiểu chuyện, tập trung nhiều vào phát triển bản thân, quan tâm tới gia đình. Em được nhiều người nhận xét là tính cách thẳng thắn, rất chân thật, thân thiện, khác nhiều với dáng vẻ cảm quan bên ngoài sau vài lần tiếp xúc. Do em có vẻ hơi xa xách, nếu ai mới nhìn thấy hay gặp lần đầu tiên. Mong có thể thấy anh, người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, sống có đạo đức, trách nhiệm và cầu tiến. Một mối quan hệ em mong muốn là sự tử tế dành cho nhau, sự tôn trọng và trân trọng nhau. Em tin nếu có duyên những sẻ chia, những câu chuyện sẽ gắn kết để mình thấu hiểu. Em vẫn có một khát khao là tìm thấy anh người có thể trò chuyện với em cả đời này, mỗi ngày qua đi sự chung thủy và sẻ chia sẽ làm cho chúng ta cùng nhau đi qua nhiều năm tháng cuộc đời.



Cuộc đời này có lẽ còn rất nhiều điều em muốn nói cùng anh. Em đợi anh tới, mình sẽ cùng trò chuyện nhé!

