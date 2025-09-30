Tìm người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm, sống tình cảm

Em không cần người quá hoàn hảo, chỉ cần anh biết quan tâm, biết lắng nghe và cùng nhau cố gắng xây dựng tương lai.

Em sinh năm 1995, đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty ở TP HCM. Công việc của em khá ổn định, môi trường làm việc cũng tốt, nhờ vậy em có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Cuộc sống của em đơn giản, em thích sự bình yên, thích những buổi cà phê nhẹ nhàng sau giờ làm hoặc cuối tuần đi dạo phố, đi xem phim. Em cũng biết nấu ăn và việc nhà chỉn chu. Mọi người xung quanh thường nhận xét em là cô gái xinh xắn, cao ráo, tính tình vui vẻ, hiền lành và dễ gần, hơi hướng nội.

Trong công việc, em nghiêm túc, nhưng ngoài đời thì em thoải mái, hay cười và thích mang lại năng lượng tích cực cho những người bên cạnh. Ở tuổi này, em thấy mình trưởng thành hơn, biết trân trọng những giá trị nhỏ bé trong cuộc sống và mong muốn tìm một người yêu thương thật sự để cùng nhau chia sẻ. Em tìm một người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm, sống tình cảm, chân thành và nhiệt tình.

Em không cần người quá hoàn hảo, chỉ cần anh biết quan tâm, biết lắng nghe và cùng nhau cố gắng xây dựng tương lai. Em tin rằng tình yêu đẹp không đến từ những điều hoa mỹ mà từ sự chân thành và thấu hiểu. Nếu anh cũng tìm một người để đồng hành, chia sẻ vui buồn và cùng nhau đi hết quãng đường phía trước, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ