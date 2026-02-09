Tìm người đàn ông trưởng thành, chín chắn bên em

Em mong rằng người đàn ông của em sẽ luôn suy nghĩ tích cực, hướng đến những điều thiện lành trong cuộc sống.

Có lẽ lúc đọc thư này, anh đang đi tìm một nửa của mình. Thật trùng hợp là em cũng thế. Em sinh năm 1995, ở ngoài mọi người thường bảo em trẻ (không biết thật hay đùa nhưng thôi cứ nhận đi). Em làm công việc văn phòng khá ổn định và thoải mái về giờ giấc. Em vẫn tận hưởng cuộc sống của mình. Độc thân thì mình có rất nhiều thời gian dành cho bản thân, gia đình và bạn bè. Thật không phủ nhận được mặt tích cực của nó. Mỗi ngày em biết ơn cuộc sống đã cho mình một cơ thể khỏe mạnh, một gương mặt ưa nhìn, một cơ thể lành lặn và một tâm hồn đầy lòng yêu thương.

Em biết ơn vì cha mẹ vẫn khỏe mạnh, biết ơn công việc mang lại nguồn thu nhập giúp em làm những điều em muốn. Dù rằng chưa gặp được anh, em vẫn vô cùng biết ơn vì mọi điều xung quanh em đều thuận lợi và yên bình. Cuộc sống một mình của anh có ổn không. Có cần một ai đó để chia sẻ vui buồn? Anh đã sẵn sàng để có một người bên cạnh chăm sóc anh, cùng anh chăm lo cho gia đình sau này? Tất nhiên rồi, cuộc sống có lúc thăng trầm là điều hoàn toàn bình thường. Em mong rằng người đàn ông của em sẽ luôn suy nghĩ tích cực, hướng đến những điều thiện lành trong cuộc sống.

Anh không cần quá giàu có, chỉ cần có một công việc ổn định. Anh không cần quá khéo miệng, chỉ cần đừng im lặng khi có chuyện xảy ra. Anh không cần quá đẹp trai, chỉ cần anh ưa nhìn với em là được. Anh không cần phải gồng lên mạnh mẽ mọi lúc, chỉ cần anh có thể chia sẻ được với em cả chuyện vui lẫn buồn. Em cũng có những sở thích riêng của mình. Em thích tập gym, bơi lội, trekking, tham gia thiện nguyện. Nếu như có anh đồng hành cùng em thì có lẽ niềm vui sẽ tăng gấp đôi.

Em biết nấu ăn nhưng sẽ không dành tất cả thời gian của mình cho việc nội trợ, nhà cửa. Em mong rằng anh sẽ chia sẻ cùng em. Nếu em có nhõng nhẽo thì hy vọng rằng anh sẽ không nổi quạo. Tình yêu không chỉ là những rung động ban đầu mà em nghĩ đó là sự nỗ lực gắn bó của cả hai. Mình làm những điều khiến cho đối phương hạnh phúc, đối phương cũng lắng nghe mình. Vì vậy, em mong rằng anh và em sẽ sẵn sàng chia sẻ bất cứ điều gì, để cả hai có thể thấu hiểu nhau hơn.



Em hy vọng có thể cùng anh có một chuyện tình êm đềm. Thỉnh thoảng cùng nhau đi đây đó, hay chỉ cần cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, xem phim, nghe nhạc, tham gia workshop làm này làm kia. Nếu anh chụp hình cho em thì em sẽ biết ơn lắm nhé, em sẽ không chê gì đâu nè. Nhân duyên trời định, nếu đã có duyên đọc đến đây, hy vọng anh sẽ hồi âm nhé. Cảm ơn anh.

