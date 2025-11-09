Tìm người đàn ông trưởng thành, chân thành và ổn định

Cuộc sống với em không ồn ào, chỉ cần đủ bình yên để mỗi sớm có thể mỉm cười, đủ bận rộn để thấy mình đang sống có ý nghĩa.

Biết đến chuyên mục VnExpress Hẹn Hò nhờ chị đồng nghiệp giới thiệu, chị ấy đã có happy ending nhờ quý báo. Em cũng hy vọng mình sẽ tìm được bạn đồng hành để nắm tay mãi đến khi về già. Em 29 tuổi, cao 1m60, nặng 45 kg, khá cân đối, là một quản lý nho nhỏ cho một công ty ngành dược. Em được nhận xét là hiền lành nhưng cũng khá kỹ tính trong công việc và lối sống. Cuộc sống với em không ồn ào, chỉ cần đủ bình yên để mỗi sớm thức dậy có thể mỉm cười và đủ bận rộn để thấy mình đang sống có ý nghĩa.



Em thuộc típ phụ nữ vừa truyền thống vừa hiện đại, truyền thống trong cách ứng xử, biết quan tâm và chăm lo cho người thân, nhưng cũng hiện đại ở chỗ biết yêu thương bản thân, biết đặt ra mục tiêu và không ngừng học hỏi để hoàn thiện chính mình. Công việc của em tuy không quá lớn lao nhưng đủ để em thấy tự hào mỗi khi nhìn lại hành trình đã đi qua. Ngoài công việc, em thích những buổi tối bên cây đàn, hát vài bản nhạc mình yêu thích, xem vài bộ anime, hay đôi khi làm những món đồ handmade nhỏ xinh.



Em không mong tìm được ai đó hoàn hảo, chỉ mong anh đủ nghiêm túc trong tình cảm, đủ trưởng thành để cùng em vun đắp một mối quan hệ có ý nghĩa và có một công việc ổn định để cùng nhau lo cho tương lai. Em tin rằng, sự hòa hợp không nằm ở việc giống nhau bao nhiêu, mà ở chỗ chúng ta cùng hướng về những giá trị giống nhau của gia đình, sự bình yên, một tương lai ổn định. Em là người độc lập, mạnh mẽ nhưng em biết rằng niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nếu có người cùng chia sẻ, một người đàn ông đủ chín chắn, điềm đạm, biết lắng nghe và trân trọng những điều giản dị. À mong anh lớn tuổi hơn em và cao 1m65 trở lên ạ.



Nếu người anh muốn tìm là cô gái thân hình chuẩn, xinh đẹp như hoa, váy vóc lụa là thì anh đừng gửi thư cho em nhé, chúng ta không thuộc về nhau đâu. Nhưng nếu điều anh muốn là sống cuộc sống giản dị, bình yên, một người đồng hành chia sẻ với anh những vui buồn trong cuộc sống, người cùng anh vào bếp nấu bữa cơm ngon, người cùng anh pha trà, cắm hoa, ngắm bình minh và hoàng hôn vào cuối tuần, cùng anh chia sẻ tình yêu, trách nhiệm với gia đình lớn, gia đình nhỏ và cùng anh sống lối sống lành mạnh... thì em ở đây và luôn sẵn lòng cùng anh nhé.



Mong anh hãy đọc kỹ, nếu anh tìm thấy sự đồng điệu thì hãy gửi mail cho em nhé. Hãy giới thiệu cho em biết về anh nhiều hơn một chút, để em hiểu thêm về anh và cũng thấy rằng anh đang thực sự nghiêm túc để tìm hiểu một mối quan hệ lâu dài. Cảm ơn mọi người đã đọc.

