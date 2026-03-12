Tìm người đàn ông trưởng thành

Bước vào một mối quan hệ, sẽ chẳng có gì đẹp hơn sự thật và lòng chân thành, với em đó là nền móng vững chắc nhất.

Hôm nay được nghỉ làm, em ngồi nghe một bản nhạc không lời và viết những dòng này gửi tới anh, hy vọng sẽ tìm thấy anh trong mùa xuân này. Người ta bảo rằng muốn tìm được bạn đời phù hợp, trước tiên phải hiểu được bản thân muốn và cần gì. Em cũng nghĩ thế. Nếu không, làm sao mình có thể tìm được nhau giữa hàng ngàn người anh nhỉ. Vì vậy đoạn đầu này em xin phép nói rõ về bản thân và những điều em mong muốn nhé.

Em là một single mom 36 tuổi, đã chia tay cách đây 4 năm, đang sống cùng một bé 7 tuổi. Em tin những ai từng bước qua biến cố rồi sẽ hiểu sâu hơn về những tổn thương và nỗi đau, từ đó đồng cảm với nhau nhiều hơn và sẽ dịu dàng với nhau hơn nữa. Vì vậy mong anh cùng hoàn cảnh với em. Tuy nhiên em vẫn rất hy vọng rằng lý do chia tay của anh không phải vì anh vướng vào tứ đổ tường. Thú thật em không nghĩ mình có khả năng thay đổi được một người.

Về kinh tế: Em làm văn phòng, thu nhập khoảng 2x, đã có một căn nhà nhỏ. Em chỉ mong anh có công việc ổn định, thu nhập của anh ít hơn cũng không sao, mình cùng cố gắng. Miễn anh biết quý trọng đồng tiền nhưng cũng đừng làm nô lệ của nó anh nhé.

Về ngoại hình: Em cao 1,6 m và nặng 45 kg, ngoại hình dễ nhìn. Em không có yêu cầu về ngoại hình nhưng anh cứ đơn giản và có phong cách đúng độ tuổi của mình nha, với em thế là đẹp nhất rồi.

Bước vào một mối quan hệ, sẽ chẳng có gì đẹp hơn sự thật và lòng chân thành, với em đó là nền móng vững chắc nhất. Em là người được yêu thương từ nhỏ, ít va chạm nên vẫn là người khá giàu cảm xúc. Em rất hy vọng anh là người đàn ông tử tế để em được tôn trọng anh cả lúc ban đầu và mãi về sau anh nhé (nếu mình có duyên đi lâu dài).

Em cũng nhận thấy bản thân không phù hợp với những mối quan hệ mập mờ, nên nếu anh không nghiêm túc thì mình khỏi mất thời gian của nhau nha anh. Anh có thấy rằng cả đời người dài lắm. Nếu chúng ta tìm được đúng người, cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau dạo bộ, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những buồn vui trong cuộc sống sau một ngày làm việc thì sẽ rất tuyệt, đúng không anh?

Bằng tất cả sự chân thành, mong rằng nếu anh cảm nhận được sự đồng điệu, hãy viết đôi dòng gửi đến em để chúng ta có thể kết nối. Em mong thư anh.

