Tìm người đàn ông trượng phu

Em là người phụ nữ truyền thống: kín đáo, có sự nữ tính và yêu thích con cái, gia đình, gần gũi thiên nhiên.

Hiện em 40 tuổi, em nghĩ đây là độ tuổi đẹp nhất của mình khi có được sự cân bằng và tình yêu với bản thân.

Đôi chút về bản thân:

Em cao 1m63, ngoại hình thanh lịch, nhẹ nhàng, khỏe khoắn. Em nghĩ đó là kết quả của việc tập luyện đều đặn và lối sống tích cực. Em yêu thích thể thao, thiền và yoga. Em tốt nghiệp đại học, hiện tại kinh doanh, công việc linh hoạt và chủ động. Vì vậy, em có thời gian chăm sóc bản thân, gia đình và đi du lịch khi muốn.

Em từng trải qua một cuộc hôn nhân, hiện độc thân và có cuộc sống tốt đẹp, bình an bên con gái – cô bé rất đáng yêu và tuyệt vời. Dù vậy, sẽ đủ đầy hơn nếu có thêm một người bên cạnh.

Đối với em, sự chung thủy và gia đình là điều quan trọng. Ở đó có thể chia sẻ cùng nhau, hiện diện bên nhau và tôn trọng nhau. Em rất mong gặp được anh, người cùng tư duy, cùng hướng về gia đình và trân trọng tình yêu. Anh có thể bằng hoặc hơn em nhiều tuổi một chút cũng được, miễn là dưới 60 tuổi: có trình độ, sự nghiệp và một cơ thể khỏe mạnh, yêu thể thao. Em sẽ rất ngưỡng mộ một người đàn ông trượng phu, tính cách hào hiệp và mạnh mẽ.

Ai chưa từng lập gia đình, hút thuốc lá, thích nhậu nhẹt, cờ bạc... thì vui lòng bỏ qua bài viết này nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ