Tìm người đàn ông trung thực, chân thành cùng vòng tay ấm áp

Chào anh thân mến! Đắn đo rất nhiều ngày, em mới dám viết những dòng này gửi anh. Em tự giới thiệu qua về mình trước, anh nhé. Em gốc Hà Nội, sinh năm 1982. Tám năm trước, em kết thúc cuộc hôn nhân khi bé lớn tròn 3 tuổi; từ đó đến nay, một mình nuôi hai con. Cũng 8 năm ấy, em chưa từng cho mình và cho bất kỳ người đàn ông nào cơ hội để bắt đầu lại. Không phải vì em không tin vào tình yêu, chỉ là em muốn trọn vẹn bù đắp cho những thiệt thòi của hai con khi còn quá nhỏ; cũng là để dành thời gian học cách đứng vững, làm lành lại chính mình, rồi mới dám mở cửa trái tim mình.

Em cao 1m60, nặng 47 kg, dáng người mảnh mai, tóc đen dài, có sự truyền thống của con gái gốc Hà thành; cũng có sự hiện đại của giới trẻ, cũng có chút xíu tiếng tăm trong ngành cũng như cộng đồng mạng. Vẻ ngoài nhìn em hơi khó gần, nhưng khi đã thân thiết, anh sẽ nhận ra em là người giản dị và chân thành, suy nghĩ đơn giản, vô tư như đứa trẻ. Ra tết em sẽ bảo vệ đề án thạc sĩ nhưng sự thật là em lại mới thất nghiệp do sự thay đổi và sáp nhập của cơ quan nhà nước. Hiện tại, kinh tế của em không dư dả, công việc trở lại từ vạch xuất phát; 3 mẹ con ở nhà thuê. Có một điều chắc chắn: em không phải típ người sống dựa vào người khác, càng không bao giờ vì vật chất mà làm những điều trái với lương tâm. Em chọn đi chậm nhưng chủ động và tự trọng.

Điều em trân quý nhất trong một mối quan hệ là sự chân thành, tính trung thực và sự tôn trọng. Em không kêu ca hay kể lể, càng không đem chuyện cũ ra làm vết xước cho hiện tại. Nếu có bất hòa, em muốn chúng ta ngồi xuống, nói chuyện tử tế, xử lý trong văn minh, để vấn đề nhỏ không thành rạn nứt lớn. Lần đầu tiên, bằng tất cả dũng cảm cùng sự động viên của bạn thân, em viết thư này tìm anh, tìm người để yêu thương mà cũng có thể là tri kỷ. Em mong anh cứ là người đàn ông biết yêu và chăm sóc chính mình trước nhé, trước khi có thể yêu thương và bảo vệ em. Em cũng mong anh là người văn minh, trung thực, chân thành. Anh không còn vướng bận trong mối quan hệ yêu đương nào là yếu tố tiên quyết mình tìm hiểu nhau.

Em luôn có ấn tượng rất tốt với những người điềm đạm, khiêm tốn, sống tích cực và hay mỉm cười. Em thích lãng mạn vừa đủ để cuộc sống của chúng ta thêm ngọt. Em cũng thích anh hòa đồng với thế giới quanh em, nhưng đừng quá quảng giao với tất cả, nhất là với phụ nữ khác. Em biết ghen đấy, nhưng là kiểu ghen để gìn giữ sự tử tế và ranh giới lành mạnh cho cả hai. Về tài chính, em cũng mong anh là người độc lập, chủ động, kiếm tiền chân chính. Đừng vội nghĩ em muốn dựa dẫm về kinh tế, chỉ là, em hiểu khó khăn tiền bạc có thể khiến người ta rơi vào bối rối. Em sợ nợ nần, vay mượn, sợ những mâu thuẫn nảy sinh từ chuyện chi tiêu. Nếu anh vững vàng, chúng ta sẽ bớt lo âu khi đối diện với những biến cố bất ngờ của cuộc sống.

Có điều này em muốn chia sẻ rõ ngay từ đầu: Hôn nhân không phải điều em đặt nặng và em cũng không đòi hỏi "danh phận" gì khi ở bên anh. Em không tin vào những mối quan hệ phải ràng buộc nhau bằng con cái hay một tờ giấy đăng ký kết hôn. Với em, sự tự nguyện ở lại bên nhau mỗi ngày có giá trị hơn mọi nghi thức. Điều em muốn là một mối quan hệ chân thành, bền chặt, dành thời gian cho nhau, cùng yêu thương và cùng quan tâm chăm sóc.

Nếu anh đọc đến những dòng này mà thấy trái tim mình khẽ rung lên, lý trí anh tin rằng chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, tử tế mà lâu dài, hồi âm cho em nhé. Em muốn nghe anh kể về một ngày bình thường của anh, về điều làm anh mỉm cười, về dự định nhỏ anh muốn cùng ai đó thực hiện, hay sẽ rất vui mừng thưởng thức những món ăn mà anh tự tay nấu. Em không hứa mang đến cuộc đời anh điều gì thật lớn lao. Em chỉ hứa sẽ luôn chân thành, tôn trọng, lắng nghe, cố gắng để mỗi ngày ở bên nhau là một ngày đáng nhớ. Hẹn gặp anh.

