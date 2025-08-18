Tim người đàn ông trung niên sống đơn giản

Em tìm một người đàn ông có điều kiện sống và nhân sinh quan tương đồng, để bầu bạn.

Dạo này em hay đọc và nghe những câu chuyện về hôn nhân, kiểu như cưới về rồi đối phương trở thành một người khác, không còn dễ thương như ban đầu. Em tự hỏi, có thật vậy không, hay chỉ là hoàn cảnh khiến ta thay đổi góc nhìn về nhau.

Anh đã bao giờ trải nghiệm đi xe bus hai tầng ngắm phố phường buổi tối chưa? Chuyến xe đó đưa khách đi qua những tuyến đường xinh đẹp, dưới ánh đèn rực rỡ và màn đêm che phủ, khung cảnh lung linh lạ thường. Cũng giống như khi tìm hiểu nhau, ta thường chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp. Không hẳn là đối phương cố tình che giấu hay phô diễn, mà vì thời gian có hạn và ánh mắt ta chỉ tập trung vào những điểm thu hút như lúc ngồi trên xe bus hai tầng vào ban đêm.

Em thấy cuối năm là thời điểm tuyệt vời nhất để ngắm phố phường trên chuyến xe ấy. Khi đó, phố xá được trang hoàng lộng lẫy. Nhà thờ Đức Bà, dù ban ngày là một công trình ngổn ngang, lại trở nên rực rỡ khi đèn Giáng sinh thắp sáng. Nếu ta lấy hình ảnh lung linh đó để gắn vào cuộc sống hôn nhân, thất vọng là điều khó tránh.

Bởi khi sống chung, hình ảnh chân thực nhất của nhau lại là niềm vui xen lẫn cáu giận, lo toan công việc, những mối quan hệ gia đình trục trặc hay bệnh tật. Tất cả hiện lên rõ ràng như nhà cửa, biển hiệu, cả đống rác ven đường hay công trình Nhà thờ Đức Bà vào ban ngày.

Sống bên nhau không chỉ đi trên con đường lớn, mà còn lạc vào hẻm nhỏ, ngõ cụt, đôi khi gặp bụi hoa xinh xắn, cũng có lúc vấp phải bảng "nhà có chó dữ". Chó dữ rượt thì nhớ rất lâu, giống như tranh chấp thường in đậm trong ký ức hơn là những điều dễ thương vụn vặt.

Em rảnh rỗi nên hay suy nghĩ vu vơ, rồi gán ghép sự vật hiện tượng cho hợp lý (cười).

Em U50, nhỏ nhắn, gọn gàng, nhan sắc có giới hạn, chưa kết hôn, không có con (và cũng không định có), cuộc sống cá nhân đơn giản, kinh tế trung bình, chưa có nhà riêng, đang sống với gia đình.

Em tự thấy mình hơi nhát, có chính kiến, ít tham vọng, biết tự lượng sức. Từ ngày đi làm đến giờ, cuộc sống của em không quá khó khăn nhưng cũng không có thành tựu nổi bật. Sau khi ba mất, em ý thức phải là lao động chính, nên từ nhỏ đã chăm học. Nhờ trí nhớ cũng ổn nên thầy cô dạy mười phần thì nhớ được vài phần, cuộc sống vì thế khá yên. Hiện tại em "bán mình cho tư bản", thỉnh thoảng công tác, làm thêm giờ, cũng hay gây thị phi ở chỗ làm, nên để cân bằng em chọn lối sống cá nhân thật giản dị.

Em độc thân lâu rồi, người thân lo em cô đơn nên quan tâm nhiều. Cháu gái 10 tuổi từng nói lớn lên sẽ không lấy chồng để làm bạn với dì nhưng em nghi ngờ, vì nó đã có "crush". Bạn thân hứa hưu trí sẽ về quê em ở cả tháng nhưng từ hồi đi học nó đã đãng trí, khó mà tin. Vậy nên xung quanh em đầy người thú vị khiến em thấy cuộc sống độc thân cũng vui.

Có lẽ độc thân là lựa chọn đơn giản và hợp với tính cách em. Tuy vậy, em cũng muốn thử tìm một người đàn ông có điều kiện sống và nhân sinh quan tương đồng, để bầu bạn. Em hy vọng, nếu gặp anh ở tuổi này, chúng ta sẽ không bị đánh lừa bởi sự lung linh nhất thời như phố lên đèn, mà chậm rãi nhận ra người mình thật sự cần.

Thân chúc quý độc giả chuyên mục Hẹn hò luôn tươi vui, khỏe mạnh. Em chờ thư anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ