Tìm người đàn ông trên 46 tuổi, chững chạc, chung thủy

Mong có duyên gặp được người bạn đời như mong muốn. Em là người mẹ đơn thân 43 tuổi, đang sống và làm việc tại Cam Ranh - Khánh Hòa. Cứ nghĩ cuộc sống này chỉ cần sáng dậy đi làm, tối về cơm nước cho con là đủ, sao em vẫn cảm thấy thiếu bóng dáng của một người đàn ông trong nhà, cuộc sống của mình chưa được trọn vẹn. Vì vậy, hôm nay em ở đây và lên tiếng tìm anh.

Em là một người phụ nữ không có gì nổi bật đâu, được cái tính hiền lành, tử tế, chung thủy và chăm chỉ thôi. Mong muốn của em là tuổi của anh không dưới 46, hiền lành, chững chạc, có công việc ổn định, cũng chung thủy như em và chưa từng có con. Không phải vì em không yêu quý trẻ nhỏ, mà vì em ngại sẽ không đủ tốt trong việc đối nhân xử thế khi con anh, con em và con chúng ta cùng chung một nhà. Em mong anh hiểu và thông cảm. Nếu anh cảm thấy có thể trò chuyện được với em thì hãy gửi thư cho em nhé. Em chờ tin anh.

