Tìm người đàn ông tình cảm

Chào anh, người sẽ đồng hành cùng em sau này. Em không phải người văn hay chữ đẹp nên em nói thẳng những gì mình mong muốn luôn, không vòng vo. Em chưa kết hôn, chưa có con, đang kinh doanh tự do, sống tại TP HCM. Ưu và nhược điểm: em cũng không phân biệt được cái nào là ưu và cái nào là nhược nữa, nên em gom vô hết luôn nha anh. Em hay cười, hay giỡn. Tính em khá nóng vì em thẳng thắn nên có gì em sẽ biểu hiện ra ngoài, không che giấu cảm xúc của mình vì như thế rất là mệt mỏi. Nhưng cơn nóng sẽ đi cũng nhanh như khi nó đến, rồi chuyện đó em cũng bỏ ra khỏi đầu. Đổi lại em rất sợ làm người khác buồn, cảm giác thật tội lỗi.

Em hay nhìn nhận về bản thân nên khi có lỗi em sẽ nhận và thay đổi dần. Em có sở thích nghe nhạc, hay đọc sách, đặc biệt là sách về phật pháp và hành thiền, em cũng là người hành thiền nha anh. Em thích ngồi suy ngẫm về bản thân, về những người xung quanh. Đôi khi em chỉ ngồi một mình để tận hưởng hiện tại, đây cũng là lý do vì sao nhận thức của em khá khác so với người khác. Em hướng đến con đường thoát khổ, đã buông được rất nhiều thứ trong cuộc sống mà rất nhiều người vẫn còn cố gắng để có. Nhưng chỉ có anh, em vẫn chưa buông được, có thể duyên nợ với anh vẫn còn.

Theo em nhìn nhận thì em rất quan tâm và lo lắng cho người khác, đặc biệt là người mình yêu thương, em có thể chịu thiệt thòi để người khác được vui vẻ. Em không xinh nhưng cũng chẳng xấu, nếu anh tiếp xúc nhiều sẽ thấy em dễ thương lắm đấy anh, em tin là vậy. Em không thấp nhưng cũng chẳng cao, nhưng lại hơi gầy. Em không đua đòi, không chưng diện, không đòi hỏi, luôn biết đủ và hài lòng với hiện tại. Đôi khi tâm trạng em không ổn lắm, nguồn gốc do đâu thì em vẫn chưa hiểu được nên có thể em sẽ hơi khác thường chút xíu. Chẳng hạn em sẽ ít nói hẳn đi, nhưng anh đừng lo, có anh bên cạnh thì tâm trạng lúc nào cũng tốt thôi đó anh. Lúc trước em hay giữ tâm sự trong lòng, không nói cho ai, nhưng em chỉ vừa nhận ra, đồng hành cùng nhau là luôn bên cạnh nhau, chia sẻ mọi thứ với nhau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Em thích được thoải mái, tự do làm điều mình thích. Về anh: em mong anh sinh từ 1975 đến 985 anh nhé. Điều kiện về anh khá là khó, nhưng em có sao nói vậy, mong anh thông cảm. Em mong anh là người thương em, cũng như em sẽ thương anh. Sau đây là cách thương của em: em sẽ quan tâm, lo lắng, chăm sóc anh, bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp. Tình cảm chân thành của em sẽ chỉ dành cho mình anh, dù anh có trở thành thế nào sau này đi chăng nữa. Anh vui em cũng vui, anh buồn em cũng buồn cùng anh, anh lo lắng em bên cạnh anh.

Em rất thoải mái trong vật chất, nên mong anh cũng như vậy. Em không hứa sẽ mang lại cho anh cuộc sống giàu sang, vì em không giàu có gì, nhưng em hứa sẽ dành cho anh tình cảm mà anh sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu. Em không muốn sinh con, nên nếu anh có con rồi thì tốt thôi anh ạ, nhưng ai biết đâu được nè. Nếu anh là người sống tình cảm, cảm thấy mình trong bài viết của em, hãy mạnh dạn liên hệ với em anh nhé. Chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè, nói chuyện chia sẻ cùng nhau trước. Nếu không phải, đừng làm mất thời gian của nhau nha anh.

Em không biết nói thêm gì nữa, liên hệ với em để biết thêm về em nha anh. Gặp nhau đã là có duyên, dù là không có nợ thì em vẫn mong anh có cuộc sống bình yên. Thân!

