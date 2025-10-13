Tìm người đàn ông sống kỷ luật, trách nhiệm

Cuộc đời vốn nhiều biến động, em chỉ mong sớm gặp được anh, người cùng em sẻ chia những ngày an yên, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Hà Nội đang bước vào những ngày đẹp nhất trong năm. Em mong sớm gặp được anh, người mà em có thể cùng dạo qua những con phố, ngắm nhìn mùa thu Hà Nội thật chậm rãi và bình yên.

Em xin được giới thiệu đôi chút về bản thân: Em là con gái cả trong một gia đình làm nông ở miền quê gần biển – vùng đất học nổi tiếng. Gia đình em theo đạo Công giáo. Em tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, làm công việc freelancer và sống cùng em gái tại Hà Nội. Sau một thời gian nỗ lực cho công việc, hiện tại em đã có kinh tế ổn định. Công việc không quá bận rộn nên em có thể dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và cho anh nữa.

Về ngoại hình, em cao 1m58, dáng người cân đối, khuôn mặt dễ nhìn. Em không biết trang điểm và cũng thích sự giản dị trong cách ăn mặc, vì em tin rằng vẻ đẹp thật sự đến từ ánh mắt, nụ cười và cách cư xử chân thành. Trong cuộc sống, em không thích phô trương, chỉ mua những gì cần thiết nhưng khi đã mua, em chọn điều tốt nhất trong khả năng của mình. Trước đây em từng thoải mái chi tiêu, nhưng rồi nhận ra rằng tiết kiệm và sống có kế hoạch mới giúp mình an tâm hơn.

Tính cách em khá hòa đồng, dễ gần trong tập thể nhưng thật ra lại hơi hướng nội. Cuối tuần, em thường dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, xem phim hay đọc sách. Em thích nghe nhiều thể loại nhạc từ rock, pop đến indie; thích xem phim khoa học, phim về đề tài chiến tranh và đọc tiểu thuyết.

Em mong tìm được người sống giản dị, có kỷ luật, có trách nhiệm và biết quan tâm đến người bên cạnh. Anh chưa từng kết hôn và hơn em không quá nhiều tuổi nhé. Quan trọng nhất vẫn là sự hòa hợp trong tính cách và cách sống. Cuộc đời vốn nhiều biến động, em chỉ mong sớm gặp được anh, người cùng em sẻ chia những ngày an yên, cùng nhau vượt qua khó khăn, để không còn phải một mình gồng gánh mọi thứ nữa.

Mong sớm nhận được thư anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ