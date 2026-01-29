Tìm người đàn ông sống có nguyên tắc, ít phô trương

Giật mình khi tuổi mình đã 41, nhưng may mắn là với thân hình nhỏ nhắn, chưa vướng bận, lại thêm sống tích cực nên còn trẻ so với tuổi.

Mình sống và làm việc ở Sài Gòn, công việc khá ổn, đời sống tinh thần và vật chất nói chung cũng tạm ổn.

Ở tuổi này, mình trân trọng thời gian, không ưu tiên cho sự trải nghiệm, không có nhu cầu tìm bạn tán chuyện, cũng không muốn mất thời gian để "thử" trải nghiệm. Vì mình biết rõ mình cần và hợp với mẫu người thế nào. Với típ người cổ điển, nên mình tìm kiếm bạn nam rõ ràng, sống có nguyên tắc, ít phô trương, có trách nhiệm và ổn định.

Tuổi cũng có đó nhưng phương châm của mình là không vì vậy mà phải "gồng". Đừng vì bản thân mình cần mà vô tình làm mất cơ hội của người khác. Nếu anh có cùng quan điểm và thấy đâu đó sự tương đồng, hãy cùng nhau tạo cơ hội để "mở bát" đầu năm 2026 nhé.

