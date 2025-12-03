Tìm người đàn ông nghiêm túc, chân thành

Ngoại hình mình ổn, gọn gàng sạch sẽ, chăm thể dục thể thao, công việc tốt, đạo đức tốt.

Chào các bạn, đặc biệt là các bạn nam. Sau bao lâu dè dặt, mình cũng quyết định đăng bài. Mình là nữ, sinh đầu 1994 nhưng tuổi âm lịch là Quý Dậu. Mình hiện sinh sống và làm việc tại TP HCM, khu vực quận 2. Mình cao 1m60, nặng 54 kg, là người tỉnh ngoài đến TP HCM định cư. Mình đã trải qua cuộc hôn nhân và rồi ly hôn, chưa có con. Sau 6 năm độc thân, mình muốn kết nối tìm một nửa để cùng chia sẻ sắc màu trong cuộc sống này.

Ưu điểm của mình: Ngoại hình ổn, gọn gàng sạch sẽ, chăm thể dục thể thao. Công việc tốt. Đạo đức tốt. Mình là người hơi yếu đuối nên không phù hợp với những người nóng nảy, khó tính. Mình thích đi du lịch, nuôi chó mèo, nấu ăn, đọc sách triết học và dọn dẹp nhà cửa khi rảnh. Tiêu chí của mình là: Bạn nam có sức khỏe tốt, không hút thuốc, không béo phì, không cờ bạc. Yêu động vật (nhà mình nuôi chó mèo). Không quan trọng độc thân hay đã ly hôn nhưng nếu có con riêng thì cần rõ ràng về tình cảm và tài chính với người cũ.

Nghiêm túc, chân thành, mình tìm bồ để làm chồng chứ không tìm fwb. Đối với mình chỉ sinh con sau khi tình cảm bền chặt và đủ tài chính. Cảm ơn các bạn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ