Tìm người đàn ông không gia trưởng

Mình 36 tuổi, làm văn phòng ở Hà Nội, thu nhập ổn định đủ lo cho bản thân, không dư dả gì.

Mình từng gửi bài một lần nhưng không có ai phù hợp. Lần này gửi bài lại, mong là may mắn đến với mình. Mình không giỏi văn nên viết bài là một cực hình. Hy vọng bạn đọc thông cảm giúp mình nếu thấy bài viết khô khan nhé.



Giới thiệu về bản thân: Mình quê ở Hà Nam, nhỏ nhắn (ba mét bẻ đôi), mặt mũi dễ nhìn và trẻ hơn so với tuổi. Về tính cách, yên tâm là mưa nắng biết chạy vào nhà (cười). Mọi người thường không hiểu sao mình lại ế đến giờ, mình cũng vậy, chắc do mình khó tính.



Mình hy vọng qua bài viết sẽ kết nối và tìm được một nửa phù hợp. Mong anh không gia trưởng, làm việc tại Hà Nội để dễ dàng nói chuyện, tìm hiểu. Nếu anh thấy phù hợp, đừng ngại gửi mail cho em nhé. Sẽ tuyệt vời hơn nếu anh cho em biết nhiều thông tin cụ thể hơn qua email của anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ