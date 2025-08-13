Tìm người đàn ông không cần hoàn hảo, chỉ mong thật lòng

Em không tìm kiếm mối quan hệ cho vui, chỉ mong có người đi cùng lâu dài, tử tế và có trách nhiệm với tình cảm của mình.

Chào anh, người xa lạ có thể sẽ trở thành thân quen! Em là một cô gái sống và làm việc tại TP HCM, 33 tuổi, theo đạo công giáo. Em yêu sự nhẹ nhàng, thích sự chân thành, trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống. Một buổi chiều ngồi ngắm phố phường, trò chuyện vài câu vu vơ, hay cùng nhau đi chợ, nấu một bữa cơm đơn giản, những điều nhỏ bé như thế với em là hạnh phúc. Ngoại hình của em nhỏ nhắn, không quá nổi bật, nhưng em biết cách chăm sóc bản thân và luôn cố gắng để sống tích cực, trưởng thành. Em thích đọc, đôi khi viết vài dòng cảm xúc, thích đi du lịch để hiểu thêm về thế giới và cũng để hiểu mình hơn.

Em mong gặp một người đàn ông chững chạc, biết quan tâm và tôn trọng cảm xúc của nhau. Tuổi tác không quá quan trọng, chỉ cần anh đủ trưởng thành để cùng nhau chia sẻ và đồng hành. Em không tìm kiếm một mối quan hệ cho vui, mà thật lòng mong tìm được một người có thể đi cùng em lâu dài, tử tế và có trách nhiệm với tình cảm của mình. Nếu anh đọc đến những dòng này và thấy đâu đó có sự đồng điệu, đừng ngại gửi một lời chào. Biết đâu, đó sẽ là bước đầu của một hành trình đẹp. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian đọc những dòng này.

