Tìm người đàn ông hiểu được giá trị của sự chân thành

Em là cô gái hiền lành, vui vẻ, giọng nói nhỏ nhẹ, dễ thương, ngoại hình ưa nhìn.

Em sinh năm 1985, hiện công tác trong cơ quan nhà nước, sống cùng ba má đã nghỉ hưu tại Sài Gòn. Em thích nấu ăn và tập thể dục mỗi ngày để giữ tinh thần lạc quan. Cuối tuần, em thường nấu món ngon cho gia đình. Còn những kỳ nghỉ, em thích đi du lịch khám phá vùng đất mới và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Ở tuổi này, khi cuộc sống đã đủ đầy, em chỉ mong gặp một người đàn ông thế hệ 8x, nhà tại Sài Gòn, có tri thức, người miền Nam, công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn. Một người hiểu giá trị của sự chân thành, không vướng bận con cái và sẵn sàng cùng nhau vun đắp một mối quan hệ nghiêm túc, bền vững. Nếu anh cũng mong tìm một người sẻ chia buồn vui mỗi ngày, cùng xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc to, hưởng phúc bên con cháu. Hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện giản dị anh nhé.

