Tìm người đàn ông hiền lành, trân trọng tình cảm

Mình không tìm mối quan hệ vội vàng hay yêu cho có, mà mong gặp được người tử tế, đủ chân thành để trò chuyện và đồng hành lâu dài.

Mình sống tình cảm, khá trầm và coi trọng sự bình yên. Mình lớn lên trong một gia đình mà ba mẹ luôn yêu thương và đồng hành cùng nhau, từ việc lớn đến việc nhỏ. Có lần bạn bè kể rằng khi đi ngang nhà, thấy ba mẹ mình cùng hái mít, gọi nhau "anh ơi, em ơi" rất ngọt ngào, một hình ảnh khiến mình vừa bối rối, vừa tự hào.

Cuộc sống không như mơ, cũng không phải là thơ. Khi mình vào đại học cũng là lúc mẹ lâm bệnh nặng. Hơn mười năm, ba luôn ở bên mẹ, chăm sóc mẹ, cùng mẹ đi qua hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để điều trị. Cho đến ngày mẹ rời đi, đó là một mất mát rất lớn với gia đình mình. Nhưng tấm gương về tình yêu thương của ba mẹ vẫn luôn còn đó - một tình yêu của sự hy sinh, trách nhiệm và thủy chung. Và mình mong muốn tìm được một tình yêu như thế.

Đến giờ, ở tuổi 38, mình vẫn chưa gặp được. Đôi lúc tự hỏi, phải chăng kiểu tình yêu như ba mẹ trong thời đại này đã trở nên hiếm hoi? Hay mình đang định sai phương hướng?

Gần đây, mỗi lần gọi điện về, ba thường hỏi khi nào dắt bạn trai về cho ba xem mặt. Đó cũng là điều mẹ còn trăn trở trước lúc rời đi. Mình đôi khi cảm thấy bản thân chưa làm tròn bổn phận của người con, chưa thể khiến cha mẹ an lòng vì chuyện hôn nhân của mình. Dù vậy, hiện tại mình không đặt nặng kết quả của việc tìm kiếm. Nếu có thể gặp được người phù hợp, nói chuyện thoải mái, hiểu nhau và tiến xa hơn, đó là điều rất tuyệt vời. Còn nếu chưa gặp đúng người, mình vẫn chọn sống tử tế với bản thân và cuộc đời, không yêu vội, không sống vội. Vì mình tin, cha mẹ mong con tìm được một gia đình hạnh phúc thật sự, chứ không phải một gia đình mà sự yêu thương chỉ là tạm bợ.

Đôi chút về mình:

- Cao 1m53, nặng 47 kg, ngoại hình ưa nhìn

- Chưa từng kết hôn, không vướng mối quan hệ phức tạp

- Sống và làm việc tại Tân Tạo, TP HCM

- Trong công việc: tận tâm, nhiệt huyết, vui vẻ và hòa đồng

- Ngoài giờ làm, mình thích nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc bản thân và dành thời gian cho gia đình

- Cuối tuần thường hẹn bạn bè nấu ăn, cà phê, mua sắm

- Gần đây, mình có thêm thói quen học ngoại ngữ mỗi tối

- Mình là người trầm nhưng không sống khép kín; sống tình cảm nhưng không yếu đuối. Gia đình là gốc rễ của mình, tận tâm và lo toan nhưng không khô khan, mà là "vua tếu" trong gia đình.

Mình tìm người đàn ông hiền lành, tử tế, có trách nhiệm, biết quan tâm đến gia đình và trân trọng tình cảm. Một người khi ở bên khiến mình cảm thấy vui vẻ, an toàn và được là chính mình; không làm cạn kiệt năng lượng của nhau, mà cùng nhau trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Mình thích người cao hơn mình, lớn tuổi hơn một chút, có sự trưởng thành và tinh tế. Vì mình dị ứng với mùi thuốc lá, mong anh không hút thuốc hoặc ít nhất không hút khi ở bên mình.

Vài tiêu chí nhỏ:

- Ngoại hình: cao từ 1m65 trở lên, gọn gàng, sạch sẽ

- Tình trạng hôn nhân: độc thân (chưa từng kết hôn, đã ly hôn hoặc góa vợ), tuổi tương đương hoặc hơn kém nhau đôi ba tuổi

- Là người cầu tiến và có định hướng trong cuộc sống

Mình hy vọng những dòng này có thể mở ra một cơ duyên đẹp để mình gặp được người thật sự phù hợp. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc đến đây. Chúc bạn một ngày an lành và nhiều niềm vui.

Trân trọng.

