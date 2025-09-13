Tìm người đàn ông hiền lành, chung thủy

Em là người phụ nữ giản dị, thích nấu ăn, chăm sóc gia đình và mong muốn một cuộc sống bình yên, trọn vẹn.

Chào anh - một nửa mà em đang tìm kiếm,

Em sinh năm 1994, làm nhân viên văn phòng tại khu công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam. Cuộc đời đã cho em trải qua một lần đổ vỡ, nhưng em vẫn tin rằng hạnh phúc thật sự luôn ở phía trước, chỉ cần ta đủ niềm tin và kiên nhẫn để chờ đợi.

Em là người phụ nữ giản dị, thích nấu ăn, chăm sóc gia đình và mong muốn một cuộc sống bình yên, trọn vẹn. Em hy vọng tìm được người đàn ông hiền lành, có trách nhiệm, biết yêu thương gia đình và đặc biệt là sống tại Hà Nam để có thể dễ dàng sẻ chia, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

Với em, hạnh phúc không cần quá xa hoa, chỉ cần những bữa cơm đầm ấm, những buổi chuyện trò vui vẻ sau một ngày làm việc và một mái ấm nơi hai người cùng nương tựa.

Nếu anh cũng đang tìm một người phụ nữ chân thành, mong mỏi sự bình yên trong tình cảm, biết đâu chúng ta có thể tìm thấy nhau ngay tại mảnh đất Hà Nam thân thương này.

Mong sớm gặp được anh - người đàn ông sẽ cùng em xây dựng một tổ ấm yêu thương.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ