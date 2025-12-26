Tìm người đàn ông hài hòa

Em muốn tìm một người có thể tìm hiểu nghiêm túc, tiến tới hôn nhân và sinh con sớm.

Xin chào quý độc giả, em xin vào đề thẳng thắn, các bác giúp em "nhẹ tay" chút ạ.

Do tính chất công việc tương đối bận rộn, đặc biệt là dạo gần đây "tuổi cao sức yếu dần dần", em đi làm rồi về nhà, chỉ muốn tìm một lối sống bình yên. Vì vậy, em xin mạo muội viết vài dòng tìm chồng như sau.

Em tự giới thiệu về bản thân trước: em cũng được được, xinh xắn, ưa nhìn, trắng trẻo, cao trên 1m6, học hành tốt, chịu khó. Em có công việc tương đối tốt và ổn định, biết nấu ăn. Quan trọng nhất là em tương đối biết điều. Nói chung, với nền tảng vừa phải nhưng vững chắc như vậy, em nghĩ mình phù hợp để xây dựng gia đình và đảm bảo không phải là gánh nặng của anh.

Em muốn tìm một người có thể tìm hiểu nghiêm túc, tiến tới hôn nhân và sinh con sớm, vì em cũng hơi luống tuổi rồi, dù gương mặt vẫn còn trẻ.

Mong anh - người chồng tương lai của em, cha của con em - có một số đặc điểm sau: là người trí thức, cao ráo, công việc ổn định, gương mặt ưa nhìn (nhan sắc của con chúng ta phần lớn phụ thuộc vào nhan sắc của bố), chính trực, chung thủy và có mong muốn sinh con.

Mong các bác đừng vào "ném đá" em nhé. Đây chỉ là mong muốn cá nhân của em (vì em cũng không tệ chút nào). Em thật lòng mong tìm được người nghiêm túc để tiến tới tìm hiểu và xây dựng tương lai.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ