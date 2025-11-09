Tìm người đàn ông giản dị, chân thành

Em chỉ cần anh có lối sống lành mạnh, thích sạch sẽ gọn gàng, coi trọng sức khỏe, thích đi bộ và tâm hướng Phật.

"Ai cũng ước muốn, khao khát được yêu. Được chờ mong tới giờ, ai nhắc đưa đón buổi chiều. Mỗi sáng thức dậy, được ngắm một người nằm cạnh ngủ say, những câu hát vang lên vào cuối buổi tan làm. Em bỗng thấy muốn được ai đó đón đưa buổi chiều tan làm về. Em cũng nhận thấy rằng, dù ở bất cứ tuổi nào, ai cũng khao khát và xứng đáng được yêu. Chỉ khi ta gặp đúng người, mọi điều rộng lớn khó khăn ngoài kia đều thu bé lại. Đó cũng chính là lý do gần 10 năm qua em chọn cho mình cuộc sống độc thân. Bởi lẽ em muốn một là ở vậy, hai là gặp đúng người.

Em có một cô bạn nhờ VnExpress đã tìm được một người chồng, một đám cưới ấm cúng ở tuổi 40. Cô bạn ấy cũng là động lực để em mạnh dạn gửi bài viết lên đây. Không biết em có được may mắn như vậy không? Em có một cô con gái sắp vào cấp 3. Trong suốt những năm qua, em dành hết thời gian và tình cảm cho con. Giờ bạn ấy cũng muốn em có thêm người bầu bạn và dành thời gian cho chính mình. Sắp bước vào tuổi 42, dù không còn trẻ nữa nhưng tâm hồn em khá là trẻ. Em không thích ồn ào, thích ở nhà nhưng nhà cửa lúc nào cũng phải gọn gàng sạch sẽ; những bữa cơm nhà sạch sẽ đơn giản mà đủ đầy dinh dưỡng. Em yêu âm nhạc mà chỉ thích nghe nhạc trẻ.

Mong muốn được cùng người yêu cùng nhau nấu nướng, cùng nhau nghe nhạc thi thoảng nghêu ngao vài câu hát. Nhưng em lại chưa bao giờ dám hát karaoke. Cuối tuần em cũng thích lên phố thưởng thức những món ăn ngon. Em biết có rất nhiều quán ăn lâu đời có hương vị truyền thống mà tiếc rằng chưa có người cùng em thưởng thức. Mỗi sáng đi bộ gần Hồ Tây, những cơn gió thu se lạnh khiến trái tim em vừa rộn ràng vừa trống trải. Nếu như mùa đông tới đây, anh xuất hiện giống như một món quà vũ trụ dành cho em thì tuyệt biết mấy. Nếu anh ở độ tuổi 4-55, từng trải qua một cuộc hôn nhân, từng đi qua những thăng trầm cuộc sống, muốn tuổi già có một người bạn sẻ chia cuộc sống, mình cùng nhau kết bạn.

Em cao 1m6, người dong dỏng cao, công việc văn phòng bình thường, sống cùng con gái trong một ngôi nhà nhỏ ở Hà Nội. Em cũng mong gặp được anh, một người bình thường, giản dị. Em nghĩ rằng khi hai người đủ duyên, biết trân trọng, tôn trọng đối phương, mọi cuộc gặp gỡ sẽ trở nên có ý nghĩa. Em không còn trẻ để có thể yêu đương cháy bỏng, vậy nên chỉ cần anh có lối sống lành mạnh, thích sạch sẽ gọn gàng, coi trọng sức khỏe, thích đi bộ và tâm hướng Phật, biết đâu tới đây mỗi chiều sẽ có hai người cùng nhau tản bộ trên Hồ Tây? Nếu anh có cùng suy nghĩ và mong muốn gặp một người tri kỷ, cùng nhau bầu bạn tuổi già, hãy viết mail cho em nhé.

