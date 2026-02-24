Tìm người đàn ông đủ bản lĩnh để cùng nhau đi đường dài

Em sinh năm 1993, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, hiện vẫn sống, làm việc tại đây.

Em làm trong lĩnh vực y tế, đã hoàn thành chương trình sau đại học. Công việc cho em sự độc lập về tài chính, đủ để sống thoải mái, chăm lo cho bản thân và thỉnh thoảng tạo những niềm vui nhỏ cho gia đình, bạn bè. Với em, sự tự chủ là nền tảng nhưng điều làm một người trở nên đáng trân trọng lại nằm ở cách họ sống tử tế và có trách nhiệm.

Em hướng nội, chỉ thật sự mở lòng khi đủ tin tưởng. Em hiền, thẳng thắn, đôi lúc hay "cãi" nhưng luôn biết điểm dừng và lẽ phải. Em coi trọng gia đình, cư xử chừng mực với người lớn và được bạn bè xem là người kết nối mọi người lại với nhau. Trong tình cảm, em mềm hơn vẻ ngoài, có chút trẻ con khi yêu nhưng nghiêm túc khi nghĩ về tương lai.

Em không hoàn hảo, có thể khó tính, hay để ý tiểu tiết rồi suy nghĩ nhiều. Công việc khiến thời gian của em đôi khi không cố định nhưng người quan trọng với em thì chưa bao giờ bị xếp sau.

Em tìm người đàn ông bằng tuổi hoặc lớn hơn em (không quá 10 tuổi), ngoại hình sáng sủa, gọn gàng, em có thiện cảm với kiểu thư sinh. Quan trọng hơn cả là sự điềm tĩnh, trưởng thành, có công việc ổn định và chí cầu tiến. Nếu anh đang trên hành trình gây dựng sự nghiệp, em trân trọng điều đó, miễn là anh có định hướng rõ ràng và đủ vững vàng để cùng nhau chia sẻ, đồng cam cộng khổ khi cần.

Nếu anh thấy mình phù hợp và cũng mong một mối quan hệ nghiêm túc, đừng ngại liên lạc với em. Biết đâu, mình sẽ bắt đầu một câu chuyện đủ sâu để đi cùng nhau thật lâu.

