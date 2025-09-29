Tìm người đàn ông điềm tĩnh, trách nhiệm, chân thành

Tôi sinh năm 1993, quê ở miền Tây, gia đình bình thường, làm công việc văn phòng trong lĩnh vực di trú với thu nhập ổn định.

Hôm nay tôi đọc được một bài viết có câu nói này khiến tôi suy nghĩ nghiêm túc và quyết định sẽ viết bài lên Hẹn hò, vì vốn dĩ trước đây tôi không tin lắm vào hẹn hò online: "Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình muốn cho bản thân một cơ hội mới, muốn thử một con đường khác thay vì cứ mãi khép kín trong vòng tròn công việc và bạn bè quen thuộc". Tôi nghĩ có lẽ đúng, bởi vốn dĩ tôi hơi cứng nhắc trong suy nghĩ. Tôi cũng đắn đo nhưng thôi, cứ thử một lần vậy.

Khi tôi còn bé, gia đình khá khó khăn, chứng kiến sự vất vả của ba mẹ nên tôi rèn được tính tự lập và biết vun vén cho tương lai. Nếu được hỏi tôi tự hào điều gì nhất về bản thân, chắc có lẽ đến giờ tôi chưa làm ba mẹ lo lắng hay buồn phiền chuyện gì, ngoại trừ chuyện kết hôn.

Tính tôi khá hướng nội, thẳng thắn, biết quan tâm và chia sẻ với người khác. Tôi cũng hay gửi tặng giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, tuy không lớn lao nhưng làm tôi thấy vui. Gần đây tôi có donate một ít cho các em nhỏ ở Gaza khi nhìn những hình ảnh thương tâm. Tôi nói như vậy để mong rằng người tôi tìm là người biết chia sẻ, có trái tim rộng mở, có tình thương với người khác. Đây là một trong những đức tính tôi đánh giá rất cao nếu điều đó có ở anh.

Tôi rất ít đi chơi, đi làm về là ở nhà nghỉ ngơi. Mặc dù ở Sài Gòn hơn 10 năm nhưng tôi vẫn chưa quen đường. Hy vọng sau này có dịp sẽ được anh chở rong ruổi nhiều nơi mà tôi chưa biết.

Về ngoại hình, tôi cao tầm 1m58–1m59, cân nặng hợp lý, ngoại hình tôi tự đánh giá là sáng. Dịp lễ 2/9 vừa rồi về quê, gặp một cô bạn của mẹ, cô ấy cũng khen, chắc nhìn không đến nỗi nào. Tôi chưa từng kết hôn, đang độc thân và không có mối quan hệ mập mờ nào.

Về anh, tôi mong muốn: anh lớn tuổi hơn tôi, giản dị, cao hơn tôi và đang ở Sài Gòn để chúng mình có thể tiện gặp gỡ. Anh hướng về gia đình, điềm tĩnh, suy nghĩ sâu sắc, thực tế, có trách nhiệm, cầu tiến, nỗ lực và biết trân trọng những điều bình dị. Sở dĩ tôi mong như vậy vì tôi biết mình phù hợp với người như thế. Ngày trước khi còn trẻ, niềm vui đôi khi là những buổi tụ họp bạn bè, ăn uống hẹn hò, nhưng bây giờ với tôi, được chia sẻ, tâm sự những điều buồn vui trong cuộc sống mới là điều đáng quý. Tôi muốn anh là người mà ở đó tôi có thể bộc bạch mọi chuyện.

Về tài chính, nhà cửa, anh đừng lo vì tôi muốn chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau chứ không để anh lo lắng một mình. Tôi tin với sự cố gắng, nỗ lực, căn cơ hợp lý và tình yêu dành cho nhau, chuyện nhà cửa không phải là vấn đề quá lớn. Đương nhiên, để đạt được những tiện nghi của cuộc sống đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ của anh mà của cả chúng ta.

Tôi là độc giả khá quen thuộc của báo VnExpress, nhưng đây là lần đầu tôi viết trên mục Hẹn Hò. Tôi hy vọng những điều này sẽ làm anh cảm được phần nào con người tôi và nếu thấy phù hợp hãy gửi email cho tôi.

Vì chưa biết nhau nên chỉ có thể xin phép trình bày qua câu chữ, nhưng tôi tin mọi tiêu chuẩn đều có thể dung hòa nếu chúng ta thật sự là của nhau.

Chờ thư anh.

