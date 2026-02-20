Tìm người đàn ông đáng tin cậy

Em viết những dòng này với mong muốn gặp được người đàn ông tốt bụng, chân thành và sẵn sàng cho mối quan hệ lâu dài, nghiêm túc.

Em 39 tuổi, chưa từng kết hôn, là giáo viên tiếng Anh, sống độc lập, có ngoại hình ưa nhìn, gọn gàng, phong thái nhẹ nhàng và hướng về lối sống lành mạnh. Em sống tình cảm, kín đáo và coi trọng gia đình. Em trân trọng những giá trị giản dị của cuộc sống: được làm công việc mình yêu thích, sống gần gũi với thiên nhiên và tự tay chuẩn bị những bữa ăn ấm cúng cho người thân.

Em tin rằng một mối quan hệ bền vững cần được xây dựng từ sự tôn trọng, giao tiếp trung thực và những hành động quan tâm nhỏ nhưng nhất quán. Em mong muốn hoàn thiện bức tranh cuộc sống của mình bằng một người bạn đời đồng hành, cùng chia sẻ và vun đắp. Với em, khoảng cách địa lý không phải là rào cản, dù là trong nước hay quốc tế, miễn là hai người có cùng giá trị sống, sự nghiêm túc và thiện chí xây dựng tương lai lâu dài.

Em hy vọng sẽ gặp được người đàn ông điềm tĩnh, chu đáo, coi trọng gia đình và sự gắn kết về mặt cảm xúc. Anh không cần phải giàu có, nhưng sống có đạo đức, trách nhiệm và lòng trắc ẩn. Em không phù hợp với người hút thuốc, lạm dụng bia rượu, cờ bạc hoặc thiếu sự chung thủy. Em không phán xét nhưng tin rằng sự tương đồng trong quan điểm sống là điều cần thiết cho một mối quan hệ gắn bó lâu dài.

Nếu anh hoàn toàn tự do, có thể từng đổ vỡ một lần nhưng đã sẵn sàng cho hành trình mới và cùng chung những giá trị sống như trên, em mong được nhận thư từ anh. Em trân trọng sự chân thành ngay từ những dòng đầu tiên.

