Tìm người đàn ông đang đợi duyên phận

Em sống ở nội thành Hà Nội đã lâu. Em biết đến chuyên mục được hai năm rồi nhưng chưa dám gửi thư. Một phần vì em không giỏi viết thư hay thơ văn, một phần nữa là em không có nhiều niềm tin với mạng xã hội. Vì vậy, bài viết này nếu có gì chưa đúng, em mong mọi người thông cảm.

Em sinh năm 8x, x này là số khá lớn. Em cũng gần với 9x nhưng suy nghĩ của em hơi chín chắn hơn so với các bạn cùng tuổi từ ngày còn đi học. Dù có chút chín chắn hơn nhưng vẫn có khá nhiều điều chưa hoàn hảo. Đến giờ, sau nhiều thay đổi do môi trường và cuộc sống mang lại, em thấy mình phần nào trưởng thành rõ rệt hơn. Đối với em, học hỏi không bao giờ là đủ. Cuộc sống càng cần phải có bạn đồng hành mới trọn vẹn. Bức thư này em gửi tới đây là mong muốn mình cũng có được sự may mắn giống như một số ít các bạn đã viết thư tới đây và tìm được một nửa ưng ý.

Em đã ly hôn được hai năm, sống và làm việc tại Hà Nội. Mọi thứ đã dần ổn định nên em mong muốn tìm được một nửa ưng ý, phù hợp để cùng em đồng hành nốt chặng đường phía trước.

Em cẩn thận, chăm chỉ, gọn gàng và biết làm đẹp cho bản thân ở mức đủ và phù hợp. Em không thích chạy theo những thứ phù phiếm, những thứ giả tạo; em muốn là chính mình nhưng không phải giữ nguyên những thứ có sẵn. Không ai sinh ra đã phù hợp ngay, không có ai vui và cười từ sáng tới đêm vì những điều này hoàn toàn bất hợp lý, hoặc nếu có, em nghĩ chắc chỉ có trong phim ngôn tình mà thôi.

Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Điểm mạnh của người này cũng có thể là điểm yếu của người khác. Khi hai người tới với nhau giống như hai mảnh ghép khác nhau, nếu giữ nguyên vẹn như ban đầu mà không chịu kết nối, không chịu cùng nỗ lực nghĩ cách để khớp nối được với nhau thì mãi mãi chỉ là hai miếng ghép vô tri, chứ không thể biến thành một bức tranh có giá trị được.

Em có nước da sáng, ưa nhìn, cũng ổn. Mọi thứ ở em không phải diện quá xuất sắc nhưng nói chung là đủ để làm vợ của anh. Em nấu ăn ổn và rất thích nấu ăn. Em cũng thích đi mua đồ nữa, thích tự tay chuẩn bị, nấu nướng cho những người mà em yêu thương. Em thích sự gọn gàng, ngăn nắp nên cũng hay dành thời gian dọn dẹp nhà cửa.

Em có sở thích đi xem phim nhưng đi xem phim với người mà em thích sẽ vui hơn. Vì thế cũng lâu rồi em chưa đi xem phim. Em làm công việc hành chính văn phòng nên không làm thêm giờ. Em không uống rượu, không tiếp khách và cũng không đi công tác.

Người đàn ông thật sự phù hợp với em là người đàn ông hơn tuổi em, có suy nghĩ chín chắn và biết đối nhân xử thế. Anh chỉ trong khoảng từ 1979 - 1988 là tốt nhất, đã ly hôn và có quyết định ly hôn rõ ràng. Mong anh sống và có công việc ổn định ở nội thành Hà Nội, quê quán ở miền Bắc vì em không muốn lấy chồng quá xa.

Mong anh không gia trưởng, không lăng nhăng và biết lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ cùng em. Mong anh vừa là người chồng, người anh, một người bạn tri kỷ. Chúng ta sẽ cùng nhau vững bước đi qua mọi khó khăn và cùng nhau hạnh phúc tới khi già, anh nhé.

