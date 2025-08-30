Tìm người đàn ông của gia đình, hiền lành

Nếu anh tìm kiếm người phụ nữ bình dị, biết yêu thương và gìn giữ, em đang ở đây, lặng lẽ, chân thành.

Gửi anh - người em chưa từng gặp,

Em 43 tuổi, quê ở xứ Thanh – nơi con người sống chân thành, mộc mạc và nghĩa tình. Hiện tại, em sống và làm việc ở TP HCM, là nhân viên văn phòng. Em chưa từng kết hôn lần nào, tuy cũng trải qua mấy mối tình và từng lên mấy app hẹn hò nhưng toàn gặp những người đàn ông thực dụng, lừa dối tình cảm và tiền bạc, nên có đôi khi em mất hết cả niềm tin vào tình yêu.

Nhưng cuộc sống mà, đến sỏi đá cũng cần có nhau, như chim có cặp, như đũa có đôi. Vì vậy, em vẫn sống tích cực, trải lòng và mở lòng cho mình thêm một cơ hội, biết đâu đó điều tử tế, tốt đẹp sẽ đến với em. Cuộc sống của em giản dị, không cầu kỳ, chỉ mong mỗi ngày trôi qua trong bình yên.

Về ngoại hình, em cao 1m50, nặng 48 kg, nhỏ nhắn, gọn gàng, không mập cũng không gầy. Em sống tình cảm, chân thành, nghiêm túc trong mọi mối quan hệ và luôn đề cao sự chung thủy.

Em không mong gặp được người hoàn hảo, chỉ hy vọng tìm được một người đàn ông của gia đình, hiền lành, không nóng tính, không gia trưởng, có công việc ổn định, tuổi từ 45 đến 52, sống nghiêm túc, biết quan tâm, lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ trong mọi chuyện. Một người đã đi qua đủ những sóng gió cuộc đời để hiểu rằng: tình yêu không phải là tất cả, nhưng sự đồng hành đúng nghĩa sẽ khiến cuộc sống này ý nghĩa hơn rất nhiều.

Hãy cùng em đi đến cuối cuộc đời, không cần xa hoa, chỉ cần có nhau. Em muốn được nhìn thấy anh già đi - từng sợi tóc bạc, từng nếp nhăn - đều là minh chứng cho những năm tháng mình đã sống thật đậm, yêu thật sâu. Em muốn được cùng anh chăm sóc các con, dạy con yêu thương và nhìn thấy bóng dáng chúng mình trong từng ánh mắt thơ ngây của con. Em muốn được nắm tay anh mỗi ngày, hôn anh mỗi sớm, gọi tên anh mỗi tối và thì thầm bên tai anh rằng: "Cảm ơn anh đã là chồng của em. Cảm ơn anh đã là bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời sóng gió này".

Em không biết rõ thế nào là yêu, cũng không chắc mình hiểu được yêu ra sao cho đúng. Em chẳng phải người hoàn hảo nhất để anh chọn giữa cuộc đời này. Nhưng chính vì anh đã chọn em, nên em sẽ dùng cả đời này để ở bên anh, để chăm sóc, để lắng nghe, để yêu bằng tất cả những gì em có thể.

Nếu anh đang tìm kiếm người phụ nữ bình dị, biết yêu thương và gìn giữ, em đang ở đây, lặng lẽ, chân thành và sẵn sàng mở lòng nếu đó là người có duyên. Hy vọng sẽ sớm nhận được hồi âm từ anh.

