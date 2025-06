Tìm người đàn ông có trách nhiệm với gia đình

Em thích dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng và đặc biệt thích chăm sóc gia đình và mọi người.

Em 44 tuổi, cao 1m64, nặng 50 kg, sáng dậy sớm đi bộ công viên, chiều đi làm về tập yoga. Cuộc sống hàng ngày trôi qua như thế và do em sống nội tâm nên không có bạn bè nhiều. Em cảm thấy rất cô đơn và hy vọng qua chuyên mục này sẽ tìm được người phù hợp, có thể cùng nhau chia sẻ những buồn vui năm tháng sau này. Về phần anh, em chỉ yêu cầu anh cao hơn em, có việc làm ổn định, là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Anh ly dị, góa vợ hay có con riêng đều được nhưng phải dứt khoát rõ ràng.



Về phần em, anh yên tâm nhé, do ý thức được sức khỏe và yêu thích cái đẹp nên ngoại hình em trẻ trung không thua những cô gái khác. Em là người có trách nhiệm (chắc do em là chị cả trong gia đình), tuy không giỏi nấu ăn nhưng em biết nấu những món căn bản. Em thích dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng và đặc biệt thích chăm sóc gia đình và mọi người. Hy vọng qua chương trình, em tìm được anh.

