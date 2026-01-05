Tìm người đàn ông có trách nhiệm

Mình chỉ mong tìm được một người bình thường, sống tử tế, chu đáo, không vướng vào cờ bạc hay rượu chè.

Sau nhiều suy nghĩ, mình quyết định viết vài dòng gửi lên mục hẹn hò khi năm cũ sắp khép lại. Mình vừa tròn 43 tuổi, có thể không còn trẻ với nhiều người, nhưng thật buồn cười là phải đến sau tuổi 40 mình mới thật sự cảm thấy không muốn đi một mình nữa.

Mình không quá cầu kỳ, chỉ mong tìm được một người bình thường, sống tử tế, chu đáo, không vướng vào cờ bạc hay rượu chè. Dù vậy, mình vẫn tin vào cảm xúc và sự rung động chân thành.

Mình làm công việc văn phòng, khá ổn định và nhẹ nhàng. Tính cách nhìn chung vui vẻ, yêu thương gia đình, đôi lúc hơi nóng tính nhưng thẳng thắn và có cá tính riêng. Mọi người thường nhận xét mình trông trẻ và xinh xắn, nhưng điều đó chắc cũng tùy vào cảm nhận của mỗi người.

Mình mong gặp được một người độc thân, có trách nhiệm, công việc ổn định, nghiêm túc trong chuyện tình cảm, mong muốn gắn bó lâu dài, xây dựng gia đình, sinh con và cùng nhau sống hạnh phúc. Độ tuổi mong muốn: có thể kém mình đến 5 tuổi hoặc hơn mình tối đa 10 tuổi.

Nếu bạn cũng đang tìm mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài, hy vọng chúng ta có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu.

