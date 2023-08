Tìm người đàn ông có tâm, có tầm

Trong tình yêu và hôn nhân, có ba điều là tuyệt đối quan trọng đối với em, đó là sự chung thủy, niềm tin và sự tôn trọng.

Em không tìm người đàn ông giàu có, thành đạt, mà tìm người đàn ông có tâm rộng lớn để có thể cảm thông, bao dung và sẻ chia với người khác, một người đàn ông có đủ ý chí và nghị lực để lo cho bản thân, gia đình và những người thân yêu.

Em là quản lý cấp cao tại một doanh nghiệp kiểm toán. Ở cái tuổi ngoài 30 (cụ thể là 34), em thấy mình đang ở giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời để thực hiện những ước mơ, kế hoạch của mình. Em có những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ và cũng có sự trưởng thành, chín chắn của một người phụ nữ. Em không vội vàng tìm kiếm một nửa cho mình vì tin người phù hợp nhất sẽ đến vào thời điểm em sẵn sàng nhất.

Nói qua một chút về bản thân. Em sinh ra và lớn lên ở vùng quê Bắc Bộ, là cô gái nhỏ nhắn, gương mặt sáng và có nét riêng, dáng người cao và cân đối. Em thích sự nữ tính, nhẹ nhàng và thanh lịch, là người luôn sống tích cực, mạnh mẽ và có thể thích ứng với rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Em luôn nghĩ mình là người may mắn. Không phải vì em không gặp những điều bất như ý mà là vì khi gặp những điều như vậy, em cố gắng nhìn vào điểm tích cực. Có những lúc em cũng nhìn nhận lại những thất bại, sai lầm của mình để hiểu rõ bản thân hơn. Từ đó học những bài học của mình, để cố gắng nhiều hơn và biết ơn về những điều mình đang có.

Trong cuộc sống, em luôn mong muốn mình có thể sống với mọi người xung quanh bằng sự chân thành và tử tế. Tất nhiên sẽ có những người xứng đáng và có những người không. Nếu một ai đó, một điều gì đó không xứng đáng, em sẽ rời xa những điều như vậy. Em chỉ muốn giữ bên mình những điều tích cực. Em khá đơn giản, không thích tranh giành hay tính toán. Nếu như trong công việc em có nhiều đam mê, hoài bão thì trong cuộc sống, em chỉ muốn sống an yên, biết đủ và biết cho đi.

Trong tình yêu và hôn nhân, có ba điều là tuyệt đối quan trọng đối với em, đó là sự chung thủy, niềm tin và sự tôn trọng. Vì vậy em cũng mong tìm một người đàn ông luôn coi trọng và nuôi dưỡng ba điều này. Em có sự nghiệp và đam mê nhưng với em, gia đình luôn là trên hết. Do đó mong anh cùng quan điểm. Em tin một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn chỉ khi có sự vun đắp và cố gắng của cả hai. Trong cuộc sống hôn nhân, em mong muốn mình có thể là người bạn đồng hành để cùng sẻ chia, hỗ trợ và động viên anh.



Có một điều khiến em luôn trăn trở đó chính là kế hoạch của mình. Em từng nghĩ sẽ không lập gia đình, muốn sống cuộc sống tự do, vì như vậy em có thể tự do làm những điều mình muốn, thực hiện những kế hoạch của mình. Ở thời điểm hiện tại và sau này, em nghĩ mình đủ vững mạnh về tài chính để lo cho bản thân, bố mẹ, gia đình và dành một phần để cho đi. Em có kế hoạch cho những việc này và sẽ thực hiện sau vài năm nữa chứ không đợi tới khi mình già đi.

Nếu lập gia đình, sau này em cũng sẽ không để lại hết tài sản cho con hay người thân. Tất nhiên gia đình và người thân vẫn là sự ưu tiên, nhưng em muốn dùng những đồng tiền đó một cách hữu ích và có ý nghĩa nhất cho những người thật sự cần sự giúp đỡ. Nếu em độc thân, việc này rất dễ dàng, nhưng khi lập gia đình, em biết không phải ai cũng chấp nhận và ủng hộ việc này. Vì vậy người đàn ông đến bên em, chấp nhận và ủng hộ em sẽ là người có tấm lòng rộng lớn lắm.

Từ trong sâu thẳm, em luôn khao khát một tình yêu, một người bạn đồng hành và gia đình trọn vẹn. Em đã bắt đầu nghĩ đến việc có con để có cơ hội yêu con, dạy con và truyền cho con những điều hay lẽ phải, tử tế, bao dung. Có lẽ đây là lý do lớn nhất khiến em quyết định viết bài một lần nữa.

Về anh, mong người đàn ông của em giàu tình cảm, điềm tĩnh, chân thành và bao dung. Em rất sợ người đàn ông vướng vào tứ đổ tường và sẽ không chấp nhận việc này. Em cũng sợ mùi thuốc lá, sợ rượu bia. Anh có thể còn độc thân hoặc từng có gia đình và đã ly hôn nhưng phải hoàn toàn tự do, vì em không chấp nhận là người thứ ba trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nếu anh từng ly hôn, không nhiều hơn một lần nhé. Khi viết thư cho em, mong anh hãy chia sẻ chi tiết và chân thật về bản thân anh nhé.

Cảm ơn anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ