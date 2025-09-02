Tìm người đàn ông có chí cầu tiến, tử tế, lương thiện

Chiều cao em khiêm tốn, thân hình cân đối, được nhận xét nhỏ nhắn dễ thương, trẻ hơn tuổi, càng gần gũi càng thấy đáng yêu.

Vậy là hơn nửa năm đã trôi qua, em vẫn luôn tự hỏi không biết người thương em và người em thương đang ở đâu nhỉ. Em vừa bước sang tuổi 30, độ tuổi mà nhiều bạn bè đã yên bề gia thất, thì với em, đây là độ tuổi đủ chín và trưởng thành để gặp anh. Em là cô gái đến từ dải đất hẹp nhất miền Trung, nơi được thiên nhiên ưu ái cho nhiều danh lam thắng cảnh. Mảnh đất nhiều nắng gió, bão lụt và cũng tạo nên những con người chịu thương chịu khó. Em có chiều cao khiêm tốn, nhưng thân hình cân đối, được mọi người nhận xét nhỏ nhắn dễ thương, trẻ hơn tuổi, càng gần gũi càng thấy đáng yêu.

Nếu anh tìm một cô gái có ngoại hình nổi bật, thì có lẽ em không phải là người anh kiếm tìm. Nhưng nếu anh trân trọng sự giản dị, chân thành, chúng ta sẽ có duyên để trò chuyện cùng nhau nhiều hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học, em vào TP HCM để tìm kiếm cơ hội phát triển và theo đuổi đam mê. Hiện tại em làm dược sĩ tại một bệnh viện tuyến đầu của thành phố. Nó không chỉ đơn giản là cấp phát thuốc, mà là sự đồng hành trong nhóm điều trị và theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân. Chính trải nghiệm ấy đã cho em nhiều bài học quý giá, không chỉ về kiến thức chuyên môn mà còn về cách sống, cách yêu thương và sẻ chia.

Em là cô gái luôn hướng về gia đình, lấy gia đình làm điểm tựa để cố gắng. Giữa Sài Gòn nhộn nhịp, em chọn cho mình một góc nhỏ bình yên để nuôi dưỡng tâm hồn. Em thích không gian xanh, yên tĩnh, thích đọc sách, ghé chùa vào những ngày cuối tuần, tập yoga đều đặn để giữ gìn sức khỏe và sự cân bằng. Em yêu nấu ăn, thích những bữa cơm gia đình, mỗi ngày đều tự chuẩn bị những hộp cơm xinh xắn mang đi làm, đi học và để dành phiếu ăn ở cơ quan cho chị bảo vệ khoa. Mỗi tuần, mua một bó hoa nhỏ để tô điểm thêm sức sống cho căn phòng. Khi có nhiều thời gian rảnh hơn, em sẽ nấu những suất ăn nhỏ, biếu tặng những cô chú lớn tuổi, em nhỏ vô gia cư trên đường phố. Đó là cách em chọn gieo những hạt giống yêu thương. Nếu anh cũng yêu những bữa cơm gia đình, thích thiện nguyện, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, làm thêm nhiều việc tử tế hơn.

Ngoài công việc ở bệnh viện, em hiện đang theo học thạc sĩ và vừa học xong văn bằng hai. Càng học, em càng thấy bản thân nhỏ bé giữa biển tri thức rộng lớn. Sẽ thật vui nếu anh cũng là chàng trai yêu tri thức và đầy đam mê, lý tưởng. Em nghĩ chúng mình sẽ có nhiều điều để sẻ chia. Dù công việc và học tập đôi khi có phần bận rộn, em luôn cố gắng giữ sự cân bằng, nuôi dưỡng tinh thần tích cực, dành thời gian cho bản thân và những người xung quanh. Những năm qua, em chọn tập trung phát triển bản thân, cố gắng học và làm, kiên trì trên hành trình ấy. Em tin sự kiên trì sẽ mang đến quả ngọt. Với em, một mối quan hệ bền vững chính là sự đồng hành, trân trọng những gì mình đang có. Đồng hành để thấu hiểu, để sẻ chia và để yêu thương.

Đó là đôi điều về em. Hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ có duyên được trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, từ từ thấu hiểu, cùng nhau trở nên tốt hơn, để hạt giống duyên lành có dịp nảy mầm. Chúng ta không có ai là người hoàn hảo, em mong anh là một chàng trai độc thân, chưa từng kết hôn, không vướng vào tứ đổ tường, nghiêm túc, rõ ràng trong tình cảm. Anh có công việc ổn định, có ý chí cầu tiến, ngoại hình cân đối, tử tế, chọn lương thiện làm kim chỉ nam trong cuộc sống, đang trên hành trình tìm kiếm một nửa để cùng xây dựng một mối quan hệ lành mạnh, bền vững và một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Nếu anh thấy chúng ta có điểm chung và muốn chia sẻ cùng em, hãy gửi thư cho em nhé.

Mong tất cả chúng ta đều là người chân thành, dùng sự ưu tú của bản thân để có trải nghiệm của một tình yêu đẹp, đúng nghĩa trong cuộc đời. Dịp lễ 2/9, chúc mọi người có những phút giây thật an yên và hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu.

