Tìm người đàn ông chín chắn, trưởng thành

Em sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ, khá gần Hà Nội. Hiện tại, em sống và làm việc văn phòng ở Hà Nội. Em được mọi người nhận xét là cao ráo, ưa nhìn và hiền. Em lớn lên trong tình yêu thương và đùm bọc của bố mẹ và các em trong nhà nên em cũng luôn mong mình sẽ có tổ ấm bình dị trong tương lai. Em biết chuyên mục này thông qua người bạn giới thiệu. Em chưa từng yêu ai và cũng chưa trải qua mối tình nào vì thời gian trước đây em chỉ tập trung học và làm việc.

Cho đến bây giờ, khi tuổi đã cao và bạn bè lần lượt lập gia đình, em nghĩ đã đến lúc nên có mái ấm cho riêng mình và khiến bố mẹ bớt lo. Trong tình yêu hay bất kì mối quan hệ nào, em đều nghiêm túc và đề cao sự chung thủy, chân thành. Nếu có duyên, em hy vọng được gặp anh, người chín chắn, trưởng thành và có công việc ổn định, anh chưa từng lập gia đình anh nhé. Em không quan trọng vấn đề ngoại hình đâu ạ. Em cám ơn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ