Tìm người đàn ông chín chắn, chân thành

Em không cần quá hoàn hảo, chỉ cần có thể cùng chia sẻ niềm vui, vượt khó khăn và xây dựng cuộc sống bình dị nhưng ấm áp.

Mùa thu, mùa lãng mạn nhất trong năm đã về, em ngồi viết vài dòng này, không biết có thể đến được với anh, người em vẫn luôn chờ đợi hay không. Em xin tự giới thiệu ngắn gọn: Em sinh năm 1997, đang là giáo viên tại Hà Nội. Em sống cùng gia đình, yêu nghề và yêu cuộc sống nơi đây. Ngoại hình em dễ nhìn, cao 1m60, tính cách được bạn bè nhận xét là dịu dàng, biết quan tâm, có phần hướng nội. Em thích đọc sách, đi dạo phố, thỉnh thoảng cùng bạn bè tụ tập trò chuyện. Trong tình cảm, em không cầu kỳ hoa mỹ, chỉ mong có thể gặp một người thật sự chân thành.



Em mong muốn tìm một người đàn ông chín chắn, có trách nhiệm và biết trân trọng gia đình. Với em, không cần quá hoàn hảo, chỉ cần hai người có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui, vượt qua khó khăn và xây dựng một cuộc sống bình dị nhưng ấm áp. Nếu anh đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, trọn vẹn và lâu dài, biết đâu chúng ta có thể gặp nhau trong duyên lành này.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ