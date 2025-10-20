Tìm người đàn ông chân thật, có trái tim nhân hậu

Mong gặp được một người đàn ông học thức, có công việc ổn định, sống và làm việc tại TP HCM để thuận tiện tìm hiểu.

Mình sinh năm 1984, sống và làm việc tại TP HCM, là người vui vẻ, hòa đồng, yêu thiên nhiên, thích du lịch và thể thao. Mình có công việc ổn định, sống trong gia đình nề nếp, coi trọng tình cảm và sự chân thành, độc thân và không vướng bận.

Mong gặp được một người đàn ông học thức, có công việc ổn định, sống và làm việc tại TP HCM để thuận tiện tìm hiểu. Mình trân trọng những người sống lành mạnh, biết quan tâm đến sức khỏe, yêu gia đình và có trái tim nhân hậu, dù là độc thân hay từng lập gia đình (miễn con ở với mẹ). Nếu hữu duyên, mong được gặp nhau và viết nên câu chuyện đẹp.

