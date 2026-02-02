Tìm người đàn ông chân thành, nghiêm túc

Em đã 44 tuổi, là văn thư cho một trường học, ly hôn được 8 năm.

Về ngoại hình, em cao 1m60, nặng 54 kg, dáng người cân đối, ngoại hình ưa nhìn. Ai cũng bảo em trẻ hơn tuổi. Em yêu thích thể thao, xem đó như một cách để giữ gìn sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và nạp lại năng lượng tích cực cho bản thân. Em luôn nghĩ rằng một người phụ nữ biết chăm sóc bản thân là người biết trân trọng cuộc sống. Đúng không anh?

Em đã ly hôn được 8 năm. Quãng thời gian đó không ngắn, cũng không hề dễ dàng. Một mình nuôi hai con là hành trình đầy thử thách, nhiều nước mắt hơn nụ cười nhưng cũng chính là hành trình giúp em trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn mỗi ngày. Vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là trụ cột kinh tế - em đã học cách đứng vững ngay cả khi mệt mỏi nhất. Có những lúc tưởng như không thể tiếp tục nhưng chỉ cần nhìn thấy con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn, mọi hy sinh đều trở nên xứng đáng.

Cuộc sống của một người phụ nữ đơn thân không chỉ là cực khổ về vật chất, mà còn là sự cô đơn trong tinh thần. Có những lúc, mọi áp lực đều dồn lại, muốn chia sẻ nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai. Dù đã quen với việc tự mình giải quyết mọi thứ, quen với việc giấu đi sự yếu đuối để làm chỗ dựa cho con nhưng sâu thẳm bên trong, em vẫn là người phụ nữ bình thường, cũng cần được lắng nghe, được thấu hiểu và được yêu thương đúng nghĩa.

Cuộc sống độc thân có những lúc rất tự do, chủ động và mạnh mẽ nhưng cũng có những khoảng lặng rất buồn - những khoảnh khắc muốn có một người bên cạnh để cùng trò chuyện, cùng chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong ngày. Em không tìm kiếm sự bù đắp hay dựa dẫm mà mong muốn một mối quan hệ đồng hành - nơi hai người có thể hiểu, tôn trọng và cùng nhau bước tiếp. Ở độ tuổi này, em không còn tìm kiếm sự hào nhoáng hay những điều quá xa vời, mà trân trọng sự bình yên, chân thành và bền vững trong cuộc sống.

Em mong gặp được anh, một người cùng cảnh ngộ hoặc đủ chín chắn để thấu hiểu cho hoàn cảnh của em. Một người nghiêm túc, chung thủy, sống có trách nhiệm và chân thành trong tình cảm. Không cần giàu có hay hoàn hảo, chỉ cần đủ tử tế, đủ kiên nhẫn và đủ thật lòng.

Ở tuổi của chúng ta, em tin rằng hạnh phúc không phải là bắt đầu lại từ con số không, mà là tìm được người phù hợp để cùng nhau viết tiếp những năm tháng còn lại - bình dị, ấm áp và an yên. Anh có cùng suy nghĩ với em không?

Em ở Đồng Nai nên muốn gặp anh, người cũng ở gần em nhé.

Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc thư em. Em mong nhận được thư của anh. Chúc anh có một ngày thật nhiều niềm vui.

