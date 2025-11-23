Tìm người đàn ông chân thành làm bờ vai vững chắc

Em vui vẻ, hòa đồng, biết giúp đỡ mọi người, tìm anh có chí tiến thủ, không nhu nhược.

Chào anh, người có duyên làm định mệnh của em. Em 31 tuổi, hiện làm văn phòng tại TP HCM, quê ở Gia Lai, nơi khí hậu ôn hòa, được ví như Đà Lạt thứ hai. Em từng kết hôn nhưng không có con, hai vợ chồng không hợp dẫn đến ly hôn. Mặc dù em là cô gái được mọi người nhận xét là vui vẻ, hòa đồng, biết giúp đỡ mọi người, thế nhưng chưa đủ để người ấy níu giữ em lại và biết trân trọng em.

Em là cô gái sống nội tâm, tin theo phật pháp, tự lập từ bàn tay trắng, luôn phấn đấu hết mình vì công việc. Hiện tại em cần một người hiểu được em như cách bạn bè hiểu em. Biết lắng nghe, biết thấu hiểu cho vợ, luôn biết làm vợ vui. Người ta thường nói "vợ vui vẻ gia đình mới hòa thuận", đúng không ạ. Đặc biệt em không thích chồng nhậu nhẹt, hút thuốc. Một người có chí tiến thủ, phấn đấu trong cuộc sống như em, không nhu nhược, có thể làm bờ vai vững chắc cho em tựa vào. Nếu anh đọc cảm thấy phù hợp, mình làm quen nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ