Tìm người đàn ông chân thành, có sự nghiệp, nhân hậu

Em mơ về một người biết trân trọng gia đình và có thể cùng em chia sẻ những ngọt ngào cũng như thử thách của cuộc sống.

Em là một cô nàng cuối 8X đang vui vẻ, tận hưởng cuộc sống bên con gái 11 tuổi và những thế hệ học trò. Tốt nghiệp đại học và may mắn em được làm đúng chuyên ngành học, bình an trải qua cuộc sống. Cuộc sống đôi khi không như mơ, đổ vỡ hôn nhân cũng có lúc chông chênh nhưng gần 10 năm sau em đã cân bằng được mọi thứ, đón nhận tất cả những việc tới với mình theo một cách bình an nhất. Em tin rằng mọi điều xảy ra đều là duyên phận.



Em luôn muốn bảo vệ những điều quý giá trong đời mình và những giá trị em theo đuổi. Giờ đây, khi trái tim đã sẵn sàng đón nhận yêu thương mới, em mong được gặp một người đàn ông chân thành, có sự nghiệp, tài chính ổn định và tâm hồn nhân hậu. Nếu anh cảm thấy đồng điệu với những chia sẻ này, hãy để lại lời nhắn cho em nhé.

