Tìm người đàn ông chân thành, chín chắn

Tôi là nữ, 44 tuổi, cao 1m65, ngoại hình dễ nhìn, đang sống và làm việc tại TP HCM.

Tôi làm trong lĩnh vực quản lý dự án và công nghệ. Tôi nghĩ mình là người cởi mở, dễ chia sẻ, có chút máu nghệ sĩ nên cũng hay mơ mộng, nhưng đồng thời lại thực tế và trách nhiệm trong những chuyện quan trọng của cuộc đời.



Ngoài công việc, tôi thích những buổi cà phê sáng trò chuyện cùng bạn bè, đọc sách, xem phim, nghe nhạc, đôi khi tham gia hoạt động cộng đồng hoặc đi du lịch để cân bằng cuộc sống. Tôi cũng yêu cái đẹp, từ thời trang, trang điểm đến cách sống vui vẻ, tử tế với người khác. Bạn bè thường nói tôi truyền được năng lượng tích cực, tôi tin rằng dù ở tuổi nào thì giữ cho tâm hồn mình trẻ trung và biết tận hưởng cuộc sống vẫn là điều quan trọng nhất. Tôi chưa từng kết hôn, không có con. Tôi cũng không ngại nếu anh từng lập gia đình và có con, miễn là các con đang sống cùng mẹ. Với tôi, quan trọng nhất là sự chân thành và thái độ nghiêm túc trong mối quan hệ hiện tại.



Sau nhiều trải nghiệm, điều tôi mong muốn bây giờ là một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Tôi hy vọng tìm được một người vừa là bạn vừa là người yêu, để có thể cùng nhau chia sẻ cả niềm vui lẫn những lúc khó khăn. Tôi mong gặp một người đàn ông từ 39-40 tuổi trở lên, sống tại TP HCM, có công việc và tài chính ổn định, tốt nghiệp đại học, cao từ 1m69 trở lên, không đặt nặng việc phải có con chung. Nhưng trên hết, tôi mong anh là người chân thành, chín chắn, coi trọng sự gắn bó trong tình cảm.



Nếu bạn cũng tìm một người để cùng đồng hành, cùng sẻ chia những điều giản dị trong cuộc sống và cùng nhau xây dựng một tương lai bền vững, có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng một tách cà phê và một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.

