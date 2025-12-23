Tìm người đàn ông bản lĩnh, nhân hậu

Em dễ thương, hiền lành, phúc hậu, chung tình, một lần lỡ dở có lẽ là do chưa đủ mạnh mẽ trong chuyện tình cảm.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, em viết vài dòng gửi tới quý báo, hy vọng có thể tìm được người phù hợp để cùng xây dựng hạnh phúc. Em trông dễ thương, hiền lành, phúc hậu, chung tình nhưng tình duyên lại không may mắn, một lần lỡ dở có lẽ là do chưa đủ mạnh mẽ trong chuyện tình cảm. Anh ạ, anh có muốn cưới một được hai không. Vâng, em có một cô công chúa chuẩn bị vào lớp một, bé rất hiếu động và xinh xắn. Anh biết không, chỉ cần anh yêu thương và dẫn bé đi chơi thôi là bé sẽ suốt ngày nhắc tên anh. Nhà em theo đạo phật, sống tử tế nên được mọi người quý mến. Em sống hướng nội, hướng về gia đình, không thích giao lưu nơi ồn ào lắm.

Em yêu bữa cơm gia đình nên chuyện bếp núc, nhà cửa anh không phải lo. Em tốt nghiệp đại học, đang làm trong công ty nước ngoài với mức lương đủ sống. Công việc cố định, có thời gian dành cho gia đình. Em cũng mê thể thao, hàng ngày em có chạy bộ vài vòng quanh nhà nên thân hình cũng cân đối. Khi rảnh rỗi em thích nấu ăn, đi dạo, dẫn bé đi chơi, hay hát. Âm nhạc làm cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn hẳn anh ạ. Bố mẹ em đã lớn, tuổi ngoài 70 rồi, bố mẹ và các anh chị em vào Nam cũng lâu nên tiện quan tâm, hỏi han lẫn nhau, anh đừng lo tết phải đi đâu cho xa xôi.

Hiện tại em sống cùng gia đình nên tiện chăm bé. Em hy vọng gặp được người đàn ông bản lĩnh, chín chắn, có công việc ổn định, gần em thì càng tốt. Em khá giàu về năng lượng, sống tích cực. Em có thể làm anh bật cười bằng những câu chuyện dí dỏm hay bằng những câu hỏi ngu ngơ. Em sống thiên về tình cảm, trọng chữ tín, khi xây dựng một mối quan hệ cần sự thấu hiểu, chia sẻ, đồng cảm lẫn nhau, nó giúp chúng ta đi bên nhau lâu dài được. Em không còn trẻ để tìm kiếm những mối tình chóng vánh, hoặc anh muốn tìm người tâm sự cho quên nỗi buồn thì bỏ qua giùm em nhé.

Em mong khi anh gửi mail là đã suy nghĩ kỹ lưỡng để không mất thời gian đôi bên. Nếu anh có bé nào thì hay, chúng ta sẽ có mối quan tâm trong việc yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ con cái, là con chung hay con riêng em sẽ không phân biệt nên anh cứ yên tâm. Năm mới sắp tới rồi, hy vọng chúng ta có thể gặp gỡ và cùng uống một ly cà phê cho sự khởi đầu anh nhé.

