Tìm người đàn ông ấm áp, chân thành

Em 42 tuổi, cao 1m57, nặng 50 kg, là mẹ đơn thân vài năm rồi. Về ngoại hình, em cũng dễ nhìn. Về tính cách: Em nhẹ nhàng, sống tình cảm và yêu gia đình. Em thích nấu ăn các món quê, dọn dẹp nhà cửa mỗi lúc rảnh rỗi. Về kinh tế: Em có công việc và thu nhập ổn định để lo cho bản thân và nuôi dạy các con.



Về anh: Em mong anh từ 43-50 tuổi, sống tại Sài Gòn, điềm đạm, chân thành, tử tế, sẵn sàng cho mối quan hệ nghiêm túc dựa trên sự tôn trọng. Mong rằng chúng ta có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau anh nhé. Nếu anh đọc đến đây và thấy mình trong những dòng này, hãy gửi email cho em nhé.

