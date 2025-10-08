Tìm người cùng vun trồng khu vườn hạnh phúc

Mong em biết chia sẻ, trách nhiệm, đồng hành trong khó khăn cùng nhau, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, giản dị và ấm áp.

Mình 32 tuổi, sống cùng gia đình. Là con cả trong nhà nên khá trách nhiệm và chín chắn. Tính cách của mình mấy cô ở chợ hay nói là hiền, ít nói, dễ gần, kính trọng người lớn và rất yêu trẻ con. Còn mình thấy mình chỉ hiền với những người hiền, mình ít nói vì mình thích lắng nghe hơn là nói vô nghĩa. Hiện tại mình làm công việc gần nhà, thu nhập không quá cao, với mình là đủ cho cuộc sống hiện tại.

Ngoài công việc, mình thích thể thao, đặc biệt là bóng đá, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa để giải tỏa căng thẳng. Mình nghĩ hạnh phúc giống như một khu vườn, nếu chỉ một người chăm sóc thì khó mà xanh tốt, nhưng nếu cả gia đình cùng vun trồng, cùng tưới tắm bằng tình yêu thương, sự quan tâm, lòng biết ơn thì khu vườn ấy sẽ luôn rực rỡ. Chính vì vậy mình mong muốn tìm một người bạn nữ (không có tiêu chuẩn quá cao). Bạn biết chia sẻ, trách nhiệm, đồng hành trong khó khăn cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, giản dị và ấm áp. Trân trọng sự phản hồi của bạn.

