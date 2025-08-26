Tìm người cùng viết chuyện tình Hà Nội

Em là cô gái yêu thiên nhiên, vẻ ngoài ưa nhìn, làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội.

Hà Nội đang dần trở mình vào mùa lãng mạn nhất trong năm. Với một tâm hồn bay bổng và niềm tin chân thành rằng tình yêu cuối cùng sẽ tới, em viết một lá thư, bắc một cây cầu tìm anh - chàng trai sẽ cùng em viết nên chuyện tình Hà Nội.

Em đã tìm anh rất, rất lâu rồi, giữa muôn vàn xa cách của không gian và thời gian. Anh có đang chờ đợi em không? Nếu có, hãy cất bước tìm em nhé. Em tin rồi chúng ta sẽ gặp nhau.

Về em: là cô gái yêu thiên nhiên, vẻ ngoài ưa nhìn, làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Em yêu thủ đô và cũng muốn gắn bó với nơi này cùng anh. Nếu có thể, anh hãy là chàng trai của vùng đồng bằng sông Hồng - nơi em vẫn luôn dành tình cảm mến mộ với cây đa, giếng nước, sân đình. Hoặc hãy là chàng trai đến từ miền núi phía Bắc - nơi quê hương em ở đó nhé.

Có lẽ anh sẽ muốn biết tuổi tác của em, vì tuổi không chỉ là con số mà còn thể hiện nhiều nét tương đồng của thế hệ. Em nhận thấy mình lãng mạn, có tâm hồn trẻ trung hơn so với lứa tuổi, nên mến chuộng những người đồng trang lứa, trong độ tuổi đầu 9x như em, cụ thể là 1990, 1991, 1992 anh nhé. Ở độ tuổi không quá già cũng chẳng còn trẻ, em tin chúng mình sẽ có nhiều điều đồng điệu để đồng cảm với nhau.

Em có thân hình cân đối, nên không thích các chàng trai quá béo. Em cũng không mong muốn anh từng kết hôn hay có mối quan hệ phức tạp, nên hy vọng anh cũng như em, là một người cao tuổi trong hội FA, đang tích cực tìm tình yêu.

Công việc là một phần của cuộc sống. Em có công việc khá tốt, đồng nghiệp thân thiện, nhưng lương văn phòng không quá cao. Vì vậy, em mong anh không chê bai một người có thu nhập khiêm tốn, cũng không mong anh quá giàu có hay giỏi giang, chỉ mong anh có công việc tri thức ổn định, đừng quá lông bông hoặc làm những công việc tự do không ổn định, để lo cho gia đình nhỏ sau này.

Đã quá dài. Nếu anh đã đọc kỹ và thấu hiểu, muốn cùng em viết nên chuyện tình Hà Nội của đôi ta, hãy mail cho em nhé. Em sẽ chỉ chờ thư của một người vừa ý mà thôi. Mong anh.

