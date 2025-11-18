Tìm người cùng sẻ chia những điều giản dị, bình yên

Với anh, hạnh phúc không cần ồn ào, chỉ cần có người để cùng sẻ chia và đồng hành là đủ.

Chào em, người anh đang tìm kiếm! Anh là người điềm đạm, sống chân thành và luôn trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Hiện anh làm việc ổn định tại Hà Nội. Anh cao 1m75, ngoại hình ưa nhìn, tính cách chín chắn và có chút trầm lặng, nhưng khi gần gũi sẽ rất quan tâm và ấm áp. Anh thích những bữa cơm gia đình, thích cùng người mình thương đi dạo phố, nấu ăn, hay đơn giản chỉ là ngồi trò chuyện bên ly trà sau một ngày dài. Với anh, hạnh phúc không cần ồn ào, chỉ cần có người để cùng sẻ chia và đồng hành là đủ.



Anh mong tìm một người bạn gái ưa nhìn, cao từ 1m6 trở lên, dịu dàng, lễ phép và biết đối nhân xử thế. Một người biết yêu thương, biết lắng nghe và cùng nhau xây dựng một cuộc sống bình yên, bền lâu. Nếu em cũng tìm kiếm một mối quan hệ chân thành và trân trọng những giá trị giản dị của tình yêu, anh hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một lời chào nhẹ nhàng.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ