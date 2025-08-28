Tìm người cùng quan điểm sống

Trong vô vàn thứ giúp con người kết nối và đi cùng nhau lâu dài, em nghĩ có chung tư tưởng, cách nghĩ, cách sống là điều cốt lõi.

Em sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh, công việc ổn định. Ngày thường của em khá đơn giản: đi làm và về nhà, thỉnh thoảng sẽ đi ăn uống, cà phê, xem phim cùng bạn bè. Lúc rảnh rỗi sẽ đi du lịch. Em khá thích chụp hình (bằng điện thoại) nếu có cảnh đẹp.

Khi ở nhà, em thích đọc truyện (gần đây em hay đọc lại Doraemon, rất hoài niệm), xem phim (phim hay em sẽ coi), nghe nhạc hoặc là các hoạt động như đi bộ (để giữ sức khỏe, nhưng dạo này hơi lười), nặn đất sét (sở thích cá nhân)...

Quan điểm của em là: người ta không làm gì mình thì mình cũng không làm gì người ta, ai tôn trọng mình thì mình tôn trọng lại, còn không thì không đáng để em quan tâm. Những người có thể tranh luận được thì tranh luận, còn cảm thấy không nói tiếp được nữa thì tránh xa luôn. Gặp người lớn tuổi hoặc bà bầu hay trẻ con, tự động em sẽ có suy nghĩ nhường họ một bước. Tóm lại, mọi thứ nên dừng ở việc nói chuyện chứ không dùng đến bạo lực, em không thích bạo lực.

Còn những thứ như chung thủy, thành thật, có hiếu, biết tôn trọng người khác, biết dự phòng cho tương lai... em nghĩ không cần nêu vì đây vốn dĩ là những điều cơ bản rồi.

Sống là sẻ chia, giúp nhau tiến lên, gặp nhau là giúp nhau tốt hơn, xoa dịu được cho nhau lúc khó khăn, không ganh tỵ, không coi nhau như thùng rác để trút giận. Em khá thích ăn uống, nếu được hy vọng mình có thể trao đổi cho nhau những địa điểm bán thức ăn ngon.

Như đã nói ở trên, nếu ai cảm thấy phù hợp, cùng suy nghĩ, cách nhìn và quan điểm sống, mình cho nhau cơ hội thử nhé. Cảm ơn đã đọc thư.

