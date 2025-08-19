Tìm người cùng làm, cùng chơi, cùng du ngoạn

Em không phải yêu vì cô đơn, mà là em tin tình yêu mang lại cho con người ta niềm hạnh phúc được yêu và biết yêu.

Chào anh, người đàn ông độc thân, chung thủy, dưới 55 tuổi, người sẽ làm em rung động một lần nữa. Anh này, em đang rất nghiêm túc, khắc khoải tìm anh đấy, một người đàn ông sẽ cùng em trải qua khoảnh khắc đón Tết tại quê hương của anh. Em sinh ra ở thành phố này nhưng em lại rất mê ăn tết ở quê, bà con rất vui vẻ chất phát.

Cùng em vào bếp, anh nhặt rau thì em nấu cơm. Em nhất định sẽ học nấu món ăn tuổi thơ mà anh yêu thích. Anh thích lai rai tại nhà thì em sẽ lên trình làm mồi ngon lại an toàn cho anh. Cùng em hăng say làm việc lo kinh tế gia đình, một cuộc sống chất lượng, các thành viên sẽ cảm thấy thoải mái khi kinh tế góp phần đáng kể trong gia đình. Em không ngại xông pha kiếm tiền cũng như không ngại khi nói về tiền. Nếu anh cần bạn đồng hành cùng phấn đấu thì em sẽ là đồng đội mạnh của anh đấy ạ. Cùng em trải qua những khoảnh khắc lãng mạn, khoác nhẹ tay nhau uống cà phê, đôi khi không cần nói nhiều, chỉ cảm nhận bình yên bên nhau là đủ.

Cùng em trang hoàng nhà cửa thật xinh xắn, anh mê chậu cá hay cây cảnh em đều cân được tất và đảm bảo anh sẽ có góc không gian riêng tư như ý thích. Em tôn trọng điều đó. Cùng em nâng ly chúc mừng cho những thành công của chúng ta, hay chỉ đơn giản cùng anh uống cạn rồi xốc dậy tinh thần ta ngã đâu thì mình dìu nhau đứng dậy ở đó nhen anh. Anh sẽ không bao giờ phải cô đơn buồn tủi kể từ giây phút anh nắm tay nguyện thề yêu em đời này.

Cùng em chăm sóc con cái, em sẽ cố gắng công tâm nhất có thể để các con không những mất đi sự yêu thương mà sự yêu thương gấp bội từ người bạn đời mới của cha hay mẹ mình. Cùng cho nhau niềm tin, bên nhau một ngày là một ngày phải hạnh phúc. Em có thể không cần cưới xin, không cần sinh thêm con. Cùng nhau cho đi chút thiện nguyện để đời thêm chút yêu thương lan tỏa. Em ở Sài Gòn, đã ly hôn 8 năm, sống cùng con, kinh tế ổn áp. Mong anh nghiêm túc, đã hoàn tất ly hôn rõ ràng, có mục tiêu sống rõ ràng và hơn hết là ở gần em càng tốt nhé.

Em ngại yêu xa. Em không phải yêu vì cô đơn, mà là em tin tình yêu mang lại cho con người ta niềm hạnh phúc được yêu và biết yêu. Em muốn yêu thêm lần nữa anh ạ. Nếu anh cảm nhận được em là người bạn đồng hành đáng tin cậy để trao trọn tấm thân của anh thì hãy biên thư gửi ngay cho em nhé, em trông anh từng ngày.

