Tìm người cùng em xây 'mái nhà nhỏ'

Chào anh, người sẽ cùng em xây dựng tổ ấm trong tương lai. Tại mỗi giai đoạn nhất định của cuộc sống, mỗi người sẽ có những việc cần làm khác nhau, những mối bận tâm khác nhau. Cuộc sống hiện tại của em không quá áp lực, cũng không quá rảnh rỗi; mỗi ngày trôi qua với công việc, những thói quen quen thuộc và vài thú vui lành mạnh. Sống một mình cũng ổn nhưng chưa đủ vững, bước ra xã hội rời "mái nhà lớn" nên sâu trong lòng vẫn cảm giác cần một mái nhà, nơi mình được trở về. Khi mọi việc đã đi vào guồng theo ý muốn, em nhận ra mình cần một người đồng hành cùng em trải qua những ngày bình thường, cùng em xây dựng một "mái nhà nhỏ" của riêng mình, nơi để mình được trở về thật sự.

Em nghĩ tìm người đồng hành dài lâu nên tìm người phù hợp, phù hợp về cách nghĩ, cách sống. Cảm xúc mãnh liệt lúc đầu sẽ trôi qua có thể là trong khoảnh khắc nhưng sự phù hợp là một quá trình. Nếu ở cùng người phù hợp càng ở lâu thì càng cảm thấy mỗi ngày trôi qua càng hạnh phúc và an yên. Với em, tình cảm lúc này không chỉ là rung động, mà còn là sự lựa chọn có suy nghĩ, có trách nhiệm với bản thân và người đồng hành cùng em. Vì vậy, em mong anh sẽ là người đàn ông tử tế, độc lập, kiên định, biết chia sẻ và lắng nghe. Hai ta có công việc ổn định lo được cho bản thân và gia đình. Em nghĩ là trong một mối quan hệ có thể phút ban đầu chúng ta bị thu hút bởi vẻ bề ngoài nhưng để đi với nhau dài lâu thì cần nhiều yếu tố khác nữa.

Em nghĩ không ai hợp nhau hoàn toàn cả nhưng quan trọng là cả hai ta cùng nhìn về một hướng, cùng tư duy và suy nghĩ về cuộc sống. Em sinh năm 1995, sinh ra và lớn lên ở miền Tây. Gia đình em cơ bản mọi người hòa thuận và yêu thương nhau. Em lên Sài Gòn học đại học và làm việc tới hiện tại luôn, công việc của em là kiến trúc sư nên khá thạo trong việc lên ý tưởng cho "tổ ấm" cho mọi người, còn "tổ ấm" của riêng mình thì em vẫn đang tìm người cùng em xây dựng. Về ngoại hình, em cao 1m6, người cân đối, mặt mũi sáng sủa, trắng trẻo hơi đỏm dáng một chút về tổng thể thì em nghĩ mình cũng dễ nhìn.

Về tính cách thì em nghĩ là mình tốt tính, vui vẻ và nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc và cuộc sống. Quan điểm sống của em là tự trọng với bản thân và tôn trọng với người khác. Về sở thích, em có lối sống lành mạnh, thích nấu ăn, đọc sách, lâu lâu tụ tập bạn bè dạo phố, ăn uống, trò chuyện, thi thoảng đi đây đi đó cho thư thả, mở mang đầu óc. Sẽ vui hơn nếu được đồng hành cùng anh trong những câu chuyện, những chuyến đi sắp tới đó. Nếu anh cảm thấy chúng ta có cùng suy nghĩ và mục tiêu thì gửi thư về cho em nhé. Chờ thư anh!

