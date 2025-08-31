Tìm người cùng em viết tiếp câu chuyện dang dở

Nếu anh là một người đàn ông chân thành, sâu sắc và yêu gia đình, hãy cho em cơ hội để biết thêm về anh.

Chào anh, em sinh năm 1981, đã ly hôn 8 năm và chưa có con. Em thuộc típ người sống tình cảm, hướng nội, biết lắng nghe và chia sẻ. Sau một cuộc hôn nhân không thành công em mong muốn tìm một người đàn ông chân thành, thấu hiểu. Người đó sẽ là người bạn đời, người chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, cùng em xây dựng và vun đắp gia đình.



Em không tìm kiếm sự hoàn hảo mà tìm kiếm sự chân thành và sâu sắc, một người có thể cùng em chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ nhất trong cuộc sống, từ những bữa cơm gia đình ấm áp, một chiều dạo phố, hay đơn giản là ngồi bên nhau lặng im nhưng thấy lòng bình yên đến những chuyến đi xa đầy thú vị. Em tin rằng, khi hai người cùng nhau xây dựng cuộc sống, chúng ta sẽ có thể tạo ra một gia đình hạnh phúc và ấm áp.



Nếu anh là một người đàn ông chân thành, sâu sắc và yêu gia đình, hãy cho em cơ hội để biết thêm về anh. Em tin rằng, chúng ta có thể tạo ra một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa cùng nhau.

