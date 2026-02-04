Tìm người cùng em làm những điều đơn giản

Mong tìm được một người có thể cùng em tâm sự, thoải mái nói ra những điều mình mong muốn và cần, không phải đắn đo suy nghĩ.

Chào anh, người đang đọc những dòng này. Em biết đến chuyên mục này khá lâu và thấy nhiều bạn tìm được hạnh phúc qua chuyên mục này nên hôm nay em mạnh dạn viết vài dòng, hy vọng có thể gặp được nửa còn lại ở đây.

Về ngoại hình, em cũng bình thường như bao người. Về tính cách, em khá hiền, sống đơn giản và hơi ít nói một chút nên mong anh có thể điều hòa lại với em. Em không dám hứa sẽ luôn đưa ra những lời chính xác nhất mỗi khi anh buồn nhưng em có thể lắng nghe, ở bên và an ủi anh. Em biết nấu ăn, tuy không cầu kỳ nhưng làm được những món cơ bản.

Mọi người thường hỏi vì sao đến giờ em vẫn chưa có người yêu, bảo em "khó" nhưng thật ra không phải vậy đâu anh. Em nghĩ đơn giản là em chưa gặp đúng người của mình. Em mong tìm được một người có thể cùng em tâm sự, thoải mái nói ra những điều mình mong muốn và cần, không phải đắn đo suy nghĩ. Cùng nhau đi du lịch, chụp vài tấm ảnh kỷ niệm hay đơn giản là làm những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày.

Trên đây là vài nét về em. Em đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc và mong rằng anh cũng vậy. Nếu anh thấy hợp, hãy gửi thư cho em để chúng mình có cơ hội trò chuyện nhiều hơn nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ