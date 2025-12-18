Tìm người cùng em khám phá những điều mới mẻ

Em thích đi đây đó, khám phá những vùng đất mới, thử những món ăn mới và ngắm nhìn thiên nhiên.

Em là cô gái miền Bắc, sống và làm việc tại TP HCM. Em vào đây một mình, không người quen. Nhiều người nói em liều, nhưng em chỉ nghĩ đơn giản: còn trẻ thì nên đi, nên trải nghiệm và sống cho điều mình muốn.

Em làm văn phòng, thu nhập đủ để tự lo cho bản thân. Em có nhiều kế hoạch cho tương lai nên chưa vội kết hôn, chỉ mong gặp được một người phù hợp để cùng đồng hành.

Em không phải người hoạt ngôn, ban đầu hơi ít nói và khó gần, nhưng khi đã thân thì khá thoải mái và nói nhiều.

Em mong gặp một người ngang tuổi hoặc hơn một chút, có mục tiêu phấn đấu, thích trải nghiệm cuộc sống. Nếu anh cũng từ Bắc vào Nam lập nghiệp, chắc chúng ta sẽ dễ hiểu nhau hơn.

Hy vọng có thể gặp được anh - người bạn đồng hành cho những chuyến đi sắp tới.

