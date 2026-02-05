Tìm người cùng em biến cơm nhà thành đặc sản

Nếu anh cũng đang tìm người cùng ăn, cùng đi, cùng cười, cùng vượt qua mấy ngày mood tụt không phanh…, biết đâu mình hợp nhau.

Em là nhân viên văn phòng, cuộc sống xoay quanh công việc, bạn bè và những niềm vui nhỏ mỗi ngày. Em là người Đà Nẵng chính gốc, lớn lên giữa biển và đồ ăn ngon nên tính cách cũng khá dễ chịu, dễ nuôi. Em là kiểu người mà bạn bè hay review là: "Nhìn lần đầu tưởng khó gần, ai ngờ nói chuyện 10 phút là biết... khó gần thiệt, nhưng quen rồi lại hơi ồn" (cười).

Em khá thích hình mẫu người phụ nữ của gia đình: dịu dàng, biết chăm lo, thích nấu những bữa cơm ấm cúng và là nơi bình yên để người mình thương trở về sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng đừng lo, em không phải kiểu "bánh bèo toàn thời gian". Khi cần, em vẫn có thể tự xoay xở cuộc sống, độc lập tài chính, tinh thần thép và sẵn sàng làm hậu phương vững chắc khi anh gặp sóng gió... hoặc ít nhất là cùng anh than thở cho đỡ stress.

Những lúc cuộc sống hơi quá tải, em thích trốn lên núi, ra rừng hoặc đi đâu đó nhiều cây xanh để hít thở không khí trong lành và giả vờ sống chậm như trong phim chữa lành. Em cũng thích ngồi sau xe người yêu đi rong ruổi đó đây. Không cần đi khắp thế giới, miễn người chở em không lạc Google Maps và chịu dừng mua trà sữa là được.

Bạn bè hay bảo em là combo hai trong một. Có lúc em tăng động, nói nhiều, giỡn nhây như mấy thằng bạn thân nhưng cũng có lúc em trầm lắng, suy tư sâu sắc kiểu "ý nghĩa cuộc đời là gì và tối nay ăn gì". Em hát được bolero, dân ca, biết chơi đàn chút chút. Không phải idol nhưng đủ để hát cho người yêu nghe... khi người yêu chưa kịp chạy.

Nếu anh mê bóng đá mà thiếu đồng đội coi chung, xin chúc mừng, anh đã tìm đúng người. Em không phải fan cuồng nhưng mỗi lần đội tuyển Việt Nam đá là em biến thành cổ động viên chuyên nghiệp, cổ vũ nhiệt tình, thậm chí có thể hét to hơn bình luận viên.

Em rất thích trẻ con. Nếu sau này có gia đình, em muốn nuôi dạy con theo kiểu tự lập, biết tự lo cho bản thân nhưng vẫn giữ được tình cảm gia đình, nhớ nguồn cội và nhớ rằng Tết là phải về ăn bánh chưng với gia đình.

Về người đồng hành, em mong muốn tìm một người đàn ông chín chắn, sống tình cảm, có chí hướng và công việc ổn định. Em không đặt KPI cao về ngoại hình, chỉ cần dễ nhìn và cao hơn em là đạt chuẩn (em cao 1m55 nên tiêu chí khá thân thiện môi trường). Và em rất trân trọng người đàn ông không ngại làm việc nhà hay chăm con, vì em tin hôn nhân là dự án teamwork trọn đời, không phải game solo.

Tóm lại, em không phải "crush quốc dân" nhưng là người sống tình cảm, chân thành, đôi lúc hơi lầy để cuộc sống đỡ nhạt. Nếu anh cũng đang tìm người cùng ăn, cùng đi, cùng cười, cùng vượt qua mấy ngày mood tụt không phanh..., biết đâu mình hợp nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ