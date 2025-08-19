Tìm người cùng chia sẻ trong cuộc sống

Em tên là Duyên, sinh năm 1988, đang sống ở quận 9, từng kết hôn và hiện có cậu con trai 9 tuổi.

Quyết định ly hôn và một mình nuôi dạy một cậu con trai không hề dễ dàng vì từ khi muốn lập gia đình. Em luôn mong muốn mình có một gia đình hạnh phúc, bên ngoài như thế nào là điều mình không thể điều khiển được nhưng ít nhất bên trong gia đình phải thực sự là một điểm tựa vững mạnh. Hai vợ chồng phải thực sự đồng cảm, thấu hiểu và điều đơn giản là giao tiếp nhưng nó lại là một điều khó khăn giữa hai người.

Tình cờ em biết được chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, nghĩ mình cũng nên cho bản thân một cơ hội vì phía trước là cả một chặng đường dài. Em làm việc văn phòng trong ngành logistics, đặc tính công việc cũng khá bận rộn, với thêm theo dõi và giáo dục con cái thì hầu như em không còn thời gian để nhớ đến việc mình cũng cần được yêu thương. Một phần vì em cũng bị sợ cái gọi là tổn thương. Em nghĩ mình đã tạo một vỏ bọc cứng rắn cho bản thân, không cho phép mình làm những cái mà có thể gây ra sai lầm, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi bên trong em là một người yếu đuối. Nếu anh có muốn kết nối thì có thể phản hồi qua email này nhé. Em cám ơn anh đã dành thời gian để đọc tin của em.

