Tìm người cùng anh đi qua những ngày bình yên

Thời gian cứ trôi đi từng ngày, thấm thoát gần đến mùa Noel nữa rồi. Nay anh viết những dòng tâm sự, hy vọng trong chuyên mục này sẽ tìm được người đồng hành trong mùa Noel sắp tới Chào em, người mà anh chưa gặp mặt. Anh xin giới thiệu đôi chút về mình: anh đang sống ở TP HCM, đang làm công việc văn phòng tương đối ổn định. Anh là một chàng trai sinh ra ở miền đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Anh cao 1m70, là người pha tính cách giữa truyền thống và hiện đại, sống tích cực, hướng về gia đình. Anh là người không theo đạo nhưng thỉnh thoảng cũng có đi chùa. Sở thích của anh không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là thích sau những ngày làm việc vất vả, đi dạo lượn một vòng thành phố để giải tỏa tâm trạng hoặc kiếm một quán nào đó để nhâm nhi một tách cà phê.

Trong chuyện tình cảm, anh đề cao sự thủy chung, chân thành và thấu hiểu. Về người phụ nữ tương lai, anh hy vọng em là cô gái tử tế, có chút ngoại hình, chưa từng kết hôn, chung thủy trong tình yêu. Anh mong muốn em, người con gái sinh năm 1995 trở về sau, nếu có duyên gặp người đó là điều may mắn, còn ở lại hay không là do cả hai em nhỉ? Anh mong chúng mình sẽ luôn chia sẻ, chân thành và thấu hiểu nhau. Tất nhiên còn nhiều yếu tố tác động bên ngoài nhưng nếu đủ tình cảm, sẽ cùng nhau nắm tay đi qua mọi rào cản. Cảm ơn em đã đọc bài viết của anh. Nếu thấy phù hợp thì em hãy mail lại cho anh nhé, hy vọng chúng ta sẽ có duyên gặp gỡ và tìm hiểu nhau.

